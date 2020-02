Ministrul Economiei: Turismul va fi clar afectat de coronavirus si in Romania

El a participat la forumul "Importanta geostrategica si economica a Marii Negre in actualul context european", organizat de publicatia Financial Intelligence.La plecare, a fost intrebat de jurnalisti care va fi impactul noului virus asupra sectorului turistic, in conditiile in care unii operatori din domeniu au anuntat deja ca nu mai vand bilete si pachete turistice in tarile expuse."Ati vazut in Italia ce este. Va spun sincer: inclusiv eu, care in fiecare an mergeam in Italia, in vara, ma gandesc foarte serios sa vad ce se intampla. Evident ca va avea un impact clar asupra turismului. Sa speram ca reusim sau ca acest coronavirus va sta departe de Romania, pentru ca va avea un impact si income-ul de turisti, daca va izbucni si in Romania, dar este clar ca romanii vor evita sa se duca in zonele afectate. Este clar ca vom avea un impact", a precizat el.Intrebat ce masuri ia Guvernul de urgenta, Popescu a precizat ca Ministerul Sanatatii, Ministerul Afacerilor Interne si Departamentul pentru Situatii de Urgenta au avut intalniri pe aceasta tema."In sedinta urmatoare de Guvern vom discuta despre acest lucru", a adaugat ministrul.Luni, Ministerul Sanatatii a anuntat ca, de la ora 12:00, se va intruni Comitetul de prevenire si limitare a imbolnavirilor, iar, de la ora 14:00, va avea loc si o sedinta a Comitetului pentru situatii de urgenta la sediul Ministerului Afacerilor Interne.Aceasta in conditiile in care ultimele stiri arata ca patru oameni au murit in nordul Italiei din cauza bolii si aproximativ 150 de cazuri au fost confirmate incepand de vineri, in Italia, tara in care locuieste o comunitate puternica de romani.Comisia Europeana a anuntat ca UE nu intentioneaza inca sa ia in considerare suspendarea calatoriilor in spatiul Schengen fara frontiere dupa focarul de coronavirus in Italia, dar ca pregateste planuri de urgenta, potrivit Reuters.