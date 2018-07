O industrie aduce Romaniei 500 de milioane de euro anual. Stim ce sa facem cu ea?

'Industria MICE reprezinta unul din motoarele principale ale turismului de dezvoltare a destinatiei si un important generator al veniturilor, al ocuparii fortei de munca si al investitiilor straine. Marea Britanie castiga din evenimente 50 de miliarde de euro anual, iar Germania 65 de miliarde de euro. Daca in 1998 Romania castiga aproximativ 30 de milioane de dolari pe an din industria de evenimente, iar in 2008 circa 50 de milioane de euro, in 2013 a atins in jur de 250 de milioane de euro', precizeaza Traian Badulescu.Conform raportului statistic ICCA (International Congress and Convention Association) pe anul 2017, din cele 70 de evenimente, majoritatea s-au desfasurat in Bucuresti (39 din cele 70), capitala fiind clasata pe locul 33 in topul oraselor din Europa organizatoare de evenimente, dupa Barcelona (195), Paris (190), Viena (190), Berlin (185), Londra (177), Madrid (153), Praga (151), Lisabona (149), Budapesta (98), Varsovia (89), Helsinki (86), Atena (76), Milano (69), Porto (68), Zurich (57), Belgrad (51), Munchen (46), Cracovia (45), Ljubljana (44), Zagreb (44), Gothenburg (41) si Florenta (40).'In ultimii ani, Romania a inceput sa fie cunoscuta din ce in ce mai mult ca destinatie de MICE in Europa, o mare parte din cifra de afaceri a hotelurilor (peste 50%) fiind realizata pe segmentul MICE. Aparitia unor noi hoteluri de brand international a favorizat aceasta crestere (Hilton Garden Inn din Bucuresti, Mercure Unirii hotel / Bucuresti, Hampton by Hilton / Iasi, Double Tree by Hilton / Ploiesti) . In acest moment se afla in constructie hoteluri precum Courtyard si Moxy in Bucuresti, Grand Hotel du Boulevard din Bucuresti, cu deschidere preconizata la final de 2019, respectiv Radisson Blu hotel in Brasov', a spus pentru AGERPRES Lucian Boronea, vicepresedintele Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism (ANAT).Acesta apreciaza ca in afara Capitalei, pe segmentul MICE, alte orase dezvoltate sunt Cluj-Napoca (conform statisticilor din 2017, s-a situat pe locul 145 in Europa, cu 8 evenimente internationale organizate), Iasi (nu se afla inca pe harta destinatiilor MICE, dar prezinta o crestere semnificativa in ultimii ani), Oradea (potential mare, ca urmare a modernizarii infrastructurii in ultimii ani din fonduri europene).Romania s-a situat pe locul 23 in Europa Centrala si de Est, cu 70 de evenimente desfasurate fata de 281 Austria, 187 Cehia, 159 Ungaria, la acelasi nivel cu Serbia (71), dar mult peste Bulgaria (34) . Diferenta este insa la numarul total de participanti la evenimente, care este mult mai mic decat al tarilor europene invecinate situate in top, din cauza lipsei de spatii de conferinta de mare capacitate.', puncteaza Lucian Boronea.Vicepresedintele ANAT adauga la acestea si capacitatea de cazare (chiar la nivel de Bucuresti, dar in special in orasele mari ale tarii - Brasov, Cluj, Sibiu, Iasi, Timisoara) sub nivelul cererii (la ora actuala, gradul de ocupare al hotelurilor este de 80 - 90% aproape in toate perioadele), iar departajarea low-season si high-season este din ce in ce mai nesemnificativa.'Romania are un atu pe care trebuie sa il foloseasca. Intr-o tara cu un trafic aerian de 20,28 de milioane de pasageri in 2017, de 16,4 milioane de pasageri in 2016, respectiv de 13,32 milioane de pasageri in 2015, avem 16 aeroporturi internationale, deci o densitate foarte mare, raspandite in toate colturile tarii. Daca ne raportam la totalul aeroporturilor, nu doar la cele internationale si civile, Romania se afla pe locul 88 in lume, cu 54 de aeroporturi, dintr-un total de 235 de tari care au piste pentru avioane', apreciaza Traian Badulescu.. 63% din traficul inregistrat anul trecut a fost generat de Aeroportul International Henri Coanda din Otopeni, cu 12,8 milioane de pasageri, in crestere cu 16,8% fata de 2016, un record istoric pentru principalul aeroport din Romania. Pe locul doi se afla Aeroportul nternational Avram Iancu din Cluj-Napoca, cu un trafic de 2,68 milioane de pasageri, in crestere cu 43% fata de 2016.In opinia lui Traian Badulescu, Romania are un potential turistic foarte mare, iar daca partea de leisure a inceput sa se dezvolte in ultimii ani, pe partea de MICE, evolutia este constanta si mai veche iar infrastructura este pregatita de mai mult timp. Principalul oras cu infrastructura de evenimente este Bucuresti, insa acestuia ii urmeaza alte orase importante - Cluj, Sibiu, Timisoara, Constanta, Oradea, Iasi, Brasov.De asemenea, Romania are multe facilitati pentru conferinte si in zone turistice precum Litoralul Marii Negre, unde sunt hoteluri deschise tot timpul anului, statiuni balneoclimaterice precum Baile Felix sau Baile Herculane, statiuni montane precum Sinaia, Predeal si Poiana Brasov. Romania este una din tarile europene cu turism rural dezvoltat, iar zone precum Bran-Moieciu, Neamt, Marginimea Sibiului, Oltenia de sub munte, Maramures sau Bucovina sunt gazde excelente pentru reuniuni mici sau medii sau pentru team building-uri.. Pietele externe tinta ar putea fi tarile europene de limba germana (Germania, Austria, Elvetia), dar si Franta, Marea Britanie, Spania, Italia, tarile nordice (Suedia, Danemarca, Norvegia, Finlanda) . De asemenea, tarile Europei Centrale si de Est (Polonia, Ungaria, Cehia, Serbia, Croatia, Bulgaria), Israel, Rusia, China, Japonia, Thailanda, SUA si Canada', spune Traian Badulescu.Romania este o destinatie ideala care poate imbina afacerile si evenimentele cu turismul de leisure. Potrivit unui studiu Carlson Wagonlit Travel, in ultimii ani se inregistreaza o atitudine pozitiva fata de mixul dintre calatoriile de afaceri si cele de agrement. S-a constatat ca 83% dintre respondenti isi folosesc timpul dupa lucru pentru a explora orasul pe care il viziteaza si aproape jumatate dintre ei (46%) adauga zile dedicate agrementului calatoriei lor de afaceri. In plus, 96% considera ca excursiile de tip "bleisure" (combinatie intre business si leisure) ii ajuta sa dobandeasca cunostinte culturale, sa evalueze cele mai populare activitati turistice, gastronomia locala, arta si diversele culturi.Traian Badulescu precizeaza ca Bucurestiul in particular si Romania in general sunt in topul destinatiilor europene unde se combina afacerile si vacanta. "Deoarece Romania este deja cunoscuta ca o destinatie de afaceri, calatorii care vin sa incheie o afacere importanta sau care vin pentru o conferinta de doua zile vor fi cu siguranta atrasi de cladirile istorice ale Bucurestiului sau de peisajele Transfagarasanului, Brasovului, Maramuresului sau ale Litoralului Marii Negre", mai spune consultantul in turism.Specialistii in turism apreciaza ca Romania este conectata la piata internationala MICE, atat prin apartenenta la organizatii internationale, cat si prin prezenta locala a numeroase structuri internationale.