Plajele de pe litoralul romanesc au fost afectate de furtunile din ultima vreme, dar autoritatile spun ca vor fi gata de 1 mai

Activitatile de pregatire a plajelor au fost demarate la 20 februarie 2018 si pana la 16 aprilie 2018 au fost amenajate si predate catre utilizatorii de plaje, conform clauzelor contractuale, acele suprafete care fac obiectul contractelor de inchiriere, urmand ca pana la 1 mai 2018 sa fie finalizate lucrarile si pe suprafetele de plaja libere de contract, precizeaza ANAR intr-un comunicat remis AGERPRES."In intervalul 10 martie - 1 aprilie 2018 s-au inregistrat fenomene meteo de intensitate medie si mare, respectiv furtuni, care au afectat litoralul romanesc si au cauzat intarzieri in desfasurarea activitatilor de pregatire a plajelor. Cu toate acestea, intarzierile vor fi recuperate pana la data de 1 mai 2018", precizeaza reprezentantii ANAR.Pana in acest moment au fost predate catre utilizatorii de plaje 319 subsectoare inchiriate, ceea ce reprezinta 100% din contractele existente care se supun procedurii de predare la inceputul sezonului estival.La lucrarile de pregatire a plajelor, Sistemul de Gospodarire a Apelor actioneaza zilnic cu utilaje si personal din cadrul Administratiei Bazinale de Apa Dobrogea - Litoral (inclusiv personal delegat din cadrul ABAD - L, din judet, respectiv formatiile de lucru Dunare Nord, Dunare Sud si Histria - SGA Constanta, precum si din Tulcea).Actiunea se desfasoara concomitent pe trei tronsoane, finalizate in proportie de 90% - Navodari - Mamaia - Constanta, Agigea - Eforie - Costinesti - Tuzla si Olimp - Neptun - 23 August - Mangalia - 2 Mai - Vama Veche.In continuare, dupa finalizarea lucrarilor de corectare a liniei tarmului se va actiona normal, conform programului anual, la igienizarea suprafetelor de plaja libere de contract si evacuarea algelor si a scoicilor de la linia tarmului, acolo unde fenomenul se manifesta insemnat cantitativ.Responsabilitatea igienizarii subsectoarelor de plaja inchiriate revine, incepand cu data predarii, operatorilor economici care detin contracte de inchiriere.