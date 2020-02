Platforma rezervare bilete: Temerile legate de Coronavirus vor creste pretul sejururilor in Romania

Travelminit.ro

Primele luni ale anului sunt decisive pentru planurile de vacanta ale romanilor, cei mai multi profitand de promotiile de tip Early Booking pentru a-si rezerva vacantele de vara inca din lunile Ianuarie si Februarie.Avand in vedere incidenta cazurilor de Coronavirus in Europa, specialistii platformei Travelminit.ro se asteapta la o crestere cuprinsa intre 25% si 35% a numarului de rezervari inregistrate pentru primavara aceasta, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut precum si cresterea pretului sejururilor in Romania."Perioadele de incertitudine din afara granitelor tarii au atras mereu o crestere a turismului intern iar situatia coronavirusului are un efect similar. Oamenii se simt in siguranta acasa, nu isi mai doresc sa calatoreasca in afara tarii, sa ajunga in aeroporturi laolalta cu oameni din toata lumea astfel ca se reorienteaza asupra vacantelor in Romania unde pot ajunge cu masina personala. Deja inregistram o crestere cu 10% a numarului apelurilor telefonice la call center-ul nostru si o crestere cu 20% a numarului rezervarilor fata de aceeasi perioada a anului trecut.In perioada urmatoare ne asteptam ca numarul rezervarilor sa creasca si mai mult" a declarat Timea Ambrus, Operations Manager Travelminit.roCresterea cererilor pentru cazarile in Romania vine pe fondul unei presiuni deja existente pe turismul intern, indusa in mare parte prin voucherele de vacanta.Travelminit.ro si-a dublat numarul de rezervari in anul 2019 comparativ cu 2018, iar tendinta de crestere se mentine si pentru 2020.Rezultatul unei cereri crescute pentru cazarea in Romania va avea drept efect cresterea pretului sejururilor in Romania cu 10% pana la 15% pentru primavara aceasta.Mai mult, specialistii Travelminit.ro estimeaza ca vor fi perioade in care gradul de ocupare al hotelurilor din regiunile turistice va depasi 90%.