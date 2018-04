Primul hotel din Romania care accepta plata cu Bitcoin se afla pe Transalpina

Soseaua traverseaza Muntii Parang de la Nord la Sud, este paralela cu Valea Oltului si Valea Jiului, fiind situata de altfel intre acestea, si leaga localitatea Sebes din judetul Alba de localitatea Novaci din judetul Gorj.Transalpina gazduieste nenumarate obiective turistice de poveste, precum: Pestera si Manastirea Polovragi (situate la 15 km de Novaci, in Muntii Capatana), Pestera Muierilor (prima pestera electrificata din Romania), Ranca (cea mai populara statiune turistica de la Transalpina, aflata la o altitudine de 1600m, la poalele Varfului Papusa), Lacul Galcescu (cel mai mare lac glaciar din Muntii Parang, la o altitudine de 1925 m), Iezerul Muntinului, Lacul Oasa (panorame spectaculoase) si, nu il ultimul rand, Valea Frumoasei.Fiind vizitata anual de catre mii de turisti din Romania si din strainatate, locurile de cazare si restaurantele se regasesc, totusi, intr-un numar destul de restrans. Unul dintre putinele hoteluri de pe Transalpina este Hotelul Popasul Regelui Transalpina, hotel de 3 stele cu o capacitate de 50 de locuri si un restaurant cu capacitate de 160 de locuri, plus terasa de 100 de locuri care incanta in fiecare vara turistii cu preparate gustoase, aer curat si o priveliste impresionanta, fiind situata la nici 50 de metri de Lacul Bistra.In imediata apropiere (50 m) se afla renumita Stana a lu' Ion, cautata de foarte multi turisti dornici de a gusta preparatele traditionale romanesti.Recent, Popasul Regelui a introdus posibilitatea de a achita serviciile de cazare si masa prin celebra criptomoneda Bitcoin. Astfel, Hotelul Popasul Regelui este prima unitate de cazare din Romania care accepta aceasta modalitate de plata din ce in ce mai folosita de romani.Bitcoin este un sistem de plata electronica descentralizat, independent de orice sistem bancar si, totodata, o moneda digitala (criptomoneda), creata in 2009 de o persoana sau un grup de persoane care au ramas in anonimat pana la ora actuala. La sfarsitul anului 2015, la nivel international, numarul comerciantilor care accepta plata prin Bitcoin a depasit 100.000.Printre serviciile care au adoptat revolutionarul sistem de plata se numara comertul online, hotelurile, barurile, restaurantele, serviciile web si tech, site-urile de jocuri de noroc, de pariuri sportive, agentiile de publicitate etc., insa acest trend tinde sa cuprinde tot mai multe website-uri si magazine fizice in Europa si Statele Unite."Am inteles mereu ca oamenii au libertatea de a alege si ca, mai mult de atat, au nevoie de optiuni din care pot alege ce este mai reprezentativ pentru ei. Daca in trecut o plata se putea efectua numai numerar, mai apoi a aparut si optiunea de plata folosind cardul bancar, iar astazi tot mai multa lumea isi doreste sa poata achita un serviciu si prin Bitcoin.Am fost surprins de numarul tot mai mare al solicitarilor de acest gen, venite in special prin intermediul site-ului nostru www.popasulregelui.ro, in special din partea turistilor din afara tarii. Am decis ca, incepand din acest sezon, toti turistii sa se poata bucura de frumusetile Transalpinei si sa poata achita serviciile oferite de noi si prin Bitcoin" a declarat Traian Cornea, manager al Hotelului Popasul Regelui Transalpina.Soseaua Transalpina se va deschide pentru turisti la data de 31 mai 2018, insa reprezentantii Sectiei Drumuri Nationale Targu Jiu au anuntat ca vor trimite utilaje pana dincolo de statiunea Ranca pentru a vedea care este situatia stratului de zapada.Daca totul este in regula, drumul printre nori va putea fi redeschis mai repede, insa totul va depinde de conditiile meteo din urmatoarea luna.