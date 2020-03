Cum va schimba coronavirusul turismul romanesc? Rezervari fara avans si anulare gratuita

Studiu TravelMinit.ro:

Hotelierii au inregistrat un numar considerabil mai mic de rezervari pentru lunile Martie si Aprilie, iar in ultima saptamana s-au inregistrat si primele anulari de sejururi.Hotelurile de peste 50 de camere sunt cele mai afectate, in special daca se afla si in orasele mari din Romania unde deja s-au inregistrat cazuri de coronavirus.Pensiunile si hotelurile de mici dimensiuni au declarat ca inca nu se resimte impactul virusului in rezervari. Cu totii au declarat ca inca de la primele anunturi de raspandire a virusului au luat masuri sporite de igienizare a zonelor comune si a spatiilor de cazare.Conform studiului TravelMinit.ro, pentru a creste numarul de rezervari pentru lunile Aprilie - Mai, hotelierii sunt deschisi implementarii unor politici flexibile de rezervare - 41.3% dintre hotelieri sunt dispusi sa prelungeasca perioada de plata a avansului, 36.2% sa ramburseze avansul platit integral/partial intr-un termen stabilit, iar 34.6% chiar ar renunta la avans pentru a creste numarul rezervarilor.In acest moment exista peste 2600 de unitati de cazare listate pe platforma Travelminit.ro care pot fi rezervate fara plata vreunui avans si sunt 100% rambursabile.Spre deosebire de alti ani in care rezervarile pentru perioada Pastelui si mini-vacanta de 1 Mai erau deja incheiate la finalul lunii Martie, in acest an hotelierii chiar accepta plata vacantelor de Paste / 1 Mai folosind vouchere de cazare.Cea mai mare scadere a numarului de rezervari fata de aceeasi perioada a anului trecut a fost constatata pentru perioada Pastelui (76.7%), urmata de mini-vacanta de 1 Mai si sezonul de vara. Se observa, astfel, ca turistii tind sa fie reticenti cu privire la vacantele din perioada imediat urmatoare, insa se mentin optimisti cu privire la sezonul de vara. 86% dintre hotelieri considera ca cele mai afectate perioade sunt luna martie si aprilie.Anularile au fost in mare majoritate din partea turistilor romani (79.1%), iar 66% dintre partenerii care au raspuns studiului Travelminit considera ca nu exista posibilitatea de a revinde camerele ramase libere dupa anulari.Daca inainte de raspandirea coronavirusului in Europa, 90% dintre clientii platformei Travelminit.ro aveau intentia de a calatori in tara sau in strainatate, in prezent, mai putin de jumatate ar mai lua aceasta decizie.In plus, 41.3% dintre turistii care au raspuns la studiu efectuat de Travelminit.ro ar alege calatoriile doar pe teritoriul Romaniei, 20.5% au declarat ca ar face deplasari atat interne, cat si externe, iar 36.6% nu mai au nicio intentie de a calatori in perioada urmatoare.De altfel, 84.3% dintre respondenti au si anulat cel putin o rezervare din cauza raspandirii coronavirusului, 55.2% dintre vacantele anulate fiind in strainatate, 36.1% pe teritoriul Romaniei, iar in 8.7% dintre cazuri rezervarile anulate erau atat in tara, cat si externe.Studiul a fost realizat pe un esantion de 2700 de persoane, incepand de Marti, 10 martie si pana Joi, 12 martie.