Turismul nu va fi afectat grav de coronavirus: Oricum nu veneau prea multi straini in Romania

El afirma ca in acest an romanii vor calatori, probabil, mai mult in propria tara, iar cele mai importante destinatii de vara traditionale pentru romani, precum Grecia, Bulgaria si Turcia, nu sunt inca serios afectate de coronavirus."Turismul autohton este afectat pe termen scurt. Este mult mai putin afectat decat turismul altor tari, precum Italia, China, Franta, Japonia, Coreea de Sud sau Germania, dar aceasta si datorita faptului ca in Romania sunt mult mai putine cazuri inregistrate de coronavirus si, pe de alta parte, nu primim inca foarte multi turisti straini fata de tarile amintite mai devreme.In plus, Romania nu a gazduit in aceasta perioada evenimente de mare amploare, precum Italia, Germania sau Franta, care sa genereze pierderi mari. Stim cu totii ca in aceasta perioada au fost anulate, din motive de securitate, multe evenimente internationale precum targul de turism ITB Berlin, Salonul auto de la Geneva, Targul de carte de la Londra, Festivalul Florii de Cires din Japonia, competitii sportive sau concerte si a fost scurtata perioada Carnavalului de la Venetia", explica Traian Badulescu intr-o declaratie pentru AGERPRES.El sustine ca, in perioada februarie - martie, Romania s-a confruntat cu multe anulari ale sosirilor turistilor straini, in special dinspre Italia si Germania, dar aceste anulari au fost facute in principal pentru a se evita masurile stricte de securitate, cum ar fi intrarea in carantina."Cred ca pandemia de coronavirus constituie si un mare test pentru viitorul industriei turistice. Pierderile industriei turistice si ale celei de transport persoane se pot ridica, pe plan global, la zeci de miliarde de euro", subliniaza consultantul.Badulescu apreciaza ca, in acest context al epidemiei de coronavirus, turistii vor capata si mai mult obiceiul de a-si face asigurari turistice, de sanatate si storno, iar igiena va fi respectata si mai mult."Cred ca de acum inainte se vor flexibiliza ofertele si perioadele de returnare a banilor, fireste, in cazul izbucnirii altor evenimente de acest gen. Deja sunt agentii de turism care, pentru perioadele afectate, accepta sa returneze banii cu cateva zile inainte de anulare sau sa reruteze turistii.Fireste, cu sprijinul companiilor aeriene si al hotelurilor, pentru ca si agentia trebuie sa plateasca mai departe furnizorii. Depinde de cat de serioasa este situatia. Cred ca turistii vor capata si mai mult obiceiul de a-si face asigurari turistice, de sanatate si storno, iar igiena va fi respectata si mai mult", a explicat acesta.Pana la ora actuala, Romania ramane o destinatie sigura, dar va fi afectata din cauza contextului global, asa cum s-a intamplat si in cazul crizei din 2008."Nimeni nu il va putea opri pe om din a calatori, libertate pe care a dobandit-o din ce in ce mai mult in ultimii zeci de ani. Pe de alta parte, orice iesire din casa, orice contact cu alti oameni, orice expunere la aglomeratia poate constitui un risc. Asta nu inseamna ca nu mai trebuie sa iesim din casa. Insa regulile si masurile trebuie respectate pentru evitarea raspandirii unei pandemii. Pana la ora actuala, Romania ramane o destinatie sigura. Dar fireste ca este afectata din cauza contextului global, asa cum nici criza din 2008-2009 nu a ocolit-o", a adaugat analistul in turism.Intrebat daca epidemia de coronavirus ar putea reprezenta si o oportunitate pentru turismul autohton avand in vedere ca turistii din tarile mai putin afectate vor putea alege Romania ca destinatie de vacanta, Traian Badulescu afirma ca romanii vor calatori, probabil, mai mult in propria tara, in acest an, iar cele mai importante destinatii de vara traditionale pentru romani nu sunt inca serios afectate de coronavirus."Da (poate fi o oportunitate n.r.), dar nu trebuie sa ne bucuram pentru asta. Romanii vor calatori, probabil, mai mult in propria tara, in acest an, iar cele mai importante destinatii de vara traditionale nu sunt inca serios afectate de coronavirus, si aici ma refer la Grecia, Bulgaria si Turcia.De asemenea, turistii din tarile mai putin afectate vor putea alege Romania. Spun asta pentru ca turistii din tarile afectate vor risca sa fie supusi unor controale, zilelor de carantina etc. si vor prefera sa nu calatoreasca mult pana la redresarea situatiei.La ora actuala exista o harta care prezinta in timp real situatia raspandirii coronavirusului in lume iar turistii o urmaresc cu atentie. Pe de alta parte, asa cum spuneam, circulatia turistica globala este, pe termen scurt, afectata. Vorbim de masuri de prevenire drastice si de frica omului de necunoscut. Sa speram ca pana in aprilie va fi descoperit antidotul oficial, iar situatia se va redresa", spune Badulescu.Consultantul recomanda turistilor sa nu isi anuleze vacantele, mai ales daca acestea incep din aprilie, dar sa urmareasca evolutia acestui virus si notificarile Ministerului Afacerilor Externe si ale Ministerului Sanatatii precum si sa ceara, dupa caz, sfaturi agentiei de turism de unde au achizitionat pachetul turistic."Nu recomand turistilor sa se precipite in a-si anula vacantele, mai ales daca acestea au loc incepand cu luna aprilie. Le recomand, insa, sa urmareasca evolutia acestui virus, sa urmareasca notificarile Ministerului Afacerilor Externe si ale Ministerului Sanatatii precum si sa ceara, dupa caz, sfaturi agentiei de turism de unde au achizitionat pachetul turistic.La ora actuala, cele mai afectate si ocolite destinatii sunt, dupa cum spuneam, cele cu mari focare de infectie, cu zone de carantina: China, Italia (in special nordul Italiei), Coreea de Sud sau Japonia (unde s-au anulat multe evenimente). Multe tari impun restrictii turistilor care provin din zonele cu mare raspandire a coronavirusului, restrictii care, la ora aceasta, nu se aplica Romaniei", a subliniat Badulescu.Care vor fi cele mai preferate destinatii de vacanta pentru romani in 2020? In opinia consultantului, pentru turismul intern, romanii vor alege, ca de obicei, zonele de turism rural in special pentru Paste, statiunile balneare (care implica si turism de sanatate), statiunile montane iar vara, fireste, litoralul romanesc.Pentru vacante externe, vor fi alese, ca de obicei, Grecia, Turcia si Bulgaria, dar si Spania (unde autoritatile turistice au lansat un mesaj responsabil de evitare a panicii), Croatia, Malta, Cipru, Egipt, Tunisia, destinatiile apropiate dar mai sigure din punct de vedere al raspandirii coronavirus, precum si anumite destinatii exotice mai indepartate, din zone calde."Rezervarile pentru vacantele interne sunt, oricum, pe un trend crescator de cativa ani, iar aceasta tendinta va continua. Fireste, ramane de vazut cum va evolua situatia. O masura drastica si clara pe termen scurt a fost aceea de anulare a evenimentelor care reunesc cel putin cateva mii de oameni, pentru a evita raspandirea coronavirusului. Toate aceste masuri au fost luate, momentan, in diferite tari, pana la finele lunii martie", a adaugat analistul.In ceea ce priveste o eventuala majorare a tarifelor pentru vacantele interne, in conditiile in care romanii care in mod traditional pleaca afara acum se vor reorienta catre vacantele interne, Traian Badulescu sustine ca totul depinde de "hotel, de regiune, de statiune", dar nu exclude anumite majorari de tarife pentru turismul intern, daca situatia din Romania va ramane calma."Piata dicteaza. Cererea stabileste oferta. Depinde mult de hotel, de regiune, de statiune, dar este posibil sa asistam si la anumite majorari de tarife pentru turismul intern, daca situatia din Romania va ramane calma. Oricum, agentiile de turism au negociat de mult timp tarifele pentru acest an asa ca le recomand turistilor sa apeleze la serviciile lor.Turistii trebuie sa stie ca pot primi banii inapoi doar daca companiile aeriene au anulat cursele catre destinatii afectate sau daca merg in regiuni cu focar de infectie, precum cele din China sau din nordul Italiei. In rest, depinde mult de contractul cu turistul si de tipul de rezervare hoteliera sau pentru biletul de avion.Un turist nu va fi in mod normal compensat daca anuleaza o calatorie intr-o destinatie unde nu este "cod rosu", doar din cauza temerilor. Fireste, daca turistul se imbolnaveste inaintea calatoriei si are asigurare storno isi poate primi banii inapoi. Mesajul meu este acela de a nu ne panica, dar de a fi rationali si responsabili!", explica Badulescu.El a adaugat ca temerea turistilor a fost nu doar aceea de a fi contaminati cu coronavirus, dar mai ales frica de a intra in carantina, de a fi supusi unei perioade de izolare, de a nu putea reveni acasa la termen si de a fi retinuti si acasa, apoi, in izolare."Statisticile arata ca majoritatea celor expusi la virus sunt persoane in varsta si cu probleme de sanatate. Insa cu o pandemie nu te poti juca si astfel de masuri stricte erau necesare. Toata lumea turismului, toata lumea in general spera ca in aprilie sa rasuflam usurati.Toate aceste masuri de prevenire au fost luate pe termen scurt cu speranta ca nu va mai fi nevoie sa se repete pentru urmatoarele saptamani sau luni. Vom vedea", a concluzionat Traian Badulescu, consultant in turism.