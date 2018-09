Romania, o destinatie tot mai interesanta pentru turistii indieni

"In baza parteneriatului, se va constitui un grup de lucru comun ce va avea intalniri periodice care vor viza schimbul de date de bune practici la nivelul celor doua institutii. Membrii grupului vor veni cu expertiza fiecarui stat in parte in ceea ce priveste organizarea si promovarea activitatii turistice din tarile partenere. Un alt obiectiv al memorandumului semnat astazi (miercuri, n.r.) urmareste atragerea de investitii pentru dezvoltarea turismului romanesc", se precizeaza intr-un comunicat al Ministerului Turismului remis AGERPRES.Ministrul Turismului a afirmat, in context, ca Romania este o destinatie competitiva la nivel european, cu o multitudine de resurse naturale si antropice care reprezinta atractii turistice importante pentru vizitatorii din India."Totodata, urmarim si oportunitatile de investitii, eventuale parteneriate romano-indiene pentru dezvoltarea diferitelor forme de turism, cum ar fi cel de sanatate, cultural sau de business", a declarat Bogdan Trif.Romania reprezinta o destinatie de interes pentru turistii indieni, numarul acestora fiind in continua crestere in ultimii ani, precizeaza comunicatul citat. Memorandumul a fost semnat la sediul Guvernului, in prezenta premierului Romaniei, Viorica Dancila, si a vicepresedintelui Republicii India, Venkaiah Naidu.