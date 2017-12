Romanii au cheltuit 15 milioane de euro pe cazarea, masa si distractia de Craciun. Si asta numai cei ramasi in tara

"Un numar de peste 78.000 de romani si-au petrecut in acest an Craciunul in diverse destinatii din tara, unde au cheltuit pe cazare, masa si distractie aproximativ 15 milioane de euro. Din calculele FPTR, cheltuiala medie a turistilor care au preferat destinatiile interne a fost de aproximativ 500 de lei pe sejur, doar pentru cazarea si mesele incluse in pachetele turistice, in crestere cu 6% fata de anul trecut. Cheltuielile suplimentare, cu drumul si distractia, au fost in medie, de 400 lei pe sejur, pentru fiecare turist", precizeaza FPTR intr-un comunicat remis, miercuri, AGERPRES.Cele mai solicitate structuri de cazare in aceasta perioada au fost pensiunile rurale, unde gradul de ocupare a depasit 90%, fiind cazati aproximativ 30.000 de turisti. Majoritatea acestora au ales sa isi petreaca sarbatoarea Craciunului in spirit traditional, bucurandu-se de preparatele cu specific romanesc.Proprietarii pensiunilor rurale au pastrat traditiile si obiceiurile romanesti, primind colindatorii in jurul focului de tabara si asteptand impreuna cu cei mici venirea lui Mos Craciun.Tarifele au variat intre 350 si 500 de lei/persoana, in functie de categoria pentru care a optat fiecare turist.Pe locul urmator in topul preferintelor s-au aflat statiunile montane, care au primit de Craciun aproximativ 20.000 de turisti. In ceea ce priveste tarifele percepute, acestea au fost cuprinse intre 400 si 600 de lei/persoana, in functie de gradul de confort, serviciile oferite si numarul de zile de sejur.Vacantele in structurile de cazare din statiunile balneare, ceva mai scumpe decat cele din zona de munte, datorita gamei de servicii mai extinse, incluzand si acces la centrele spa, au fost preferate de aproximativ 28.000 de turisti. Acestia au beneficiat de oferte speciale care au inclus cazare pentru 3 nopti cu mic dejun si acces spa. Tarifele s-au situat intre 450 si 900 de lei, in functie de categoria pentru care a optat fiecare turist.Turismul extern a inregistrat o crestere, mai ales pe segmentul de destinatii exotice. Si marile orase europene s-au aflat in topul preferintelor turistilor romani, acestia bucurandu-se de Targuri de Craciun, concerte si spectacole.Cele mai cautate destinatii din Europa au fost Bulgaria, Austria, Elvetia, Italia si Franta. Tarifele au variat de la 150 de euro pana la 1.650 de euro/persoana in functie de gradul de confort, serviciile oferite si numarul de zile de sejur.Potrivit FPTR, datele sunt aproximative, au fost obtinute pe baza estimarilor furnizate de membrii Federatiei si a sondajului aplicat unui numar semnificativ de operatori din turism.