Sezon Estival 2018: Au inceput sa curga amenzile pentru restaurante pe litoral

Seria controalelor a vizat unitatile amplasate in cele sapte zone de interes turistic -Inspectorii au controlat 71 de restaurante, 4 pizzerii, 6 cantine, 28 de unitati tip fast-food, 5 braserii, 17 unitati de tip bufet, 20 de baruri, un snack-bar, un cafe-bar, o unitate tip bistro, 28 de magazine alimentare, 4 cofetarii si patiserii, 11 laboratoare de cofetarie si patiserie, 3 tonete de inghetata, o pensiune, 2 depozite alimentare si o unitate de produse congelate.In urma acestor controale s-au constatat deficiente cu privire la comercializarea directa catre consumatorul final a produselor alimentare in spatii neaprobate sanitar veterinar, manipularea necorespunzatoare a produselor, ambalarea si etichetarea necorespunzatoare, conditii necorespunzatoare de igiena in spatiile de productie, depozitarea necorespunzatoare a produselor alimentare.Pentru abaterile de la legislatia sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor, 6 restaurante, 3 unitati tip fast-food, 1 unitate tip bufet, un magazin alimentar, un laborator cofetarie si patiserie, 5 baruri si un depozit alimentar au fost sanctionate contraventional, cu amenzi in valoare de 36.000 de lei. A fost elaborata o Ordonanta de suspendare temporara a activitatii pentru un depozit alimentar.De asemenea, ANSVSA pune la dispozitia celor interesati numarul de telefon al Comandamentului Sezon Estival: 0786 577 007, unde se pot face sesizari, sau se pot obtine informatii referitoare la diferite aspecte din domeniul sigurantei alimentelor. Acest numar va functiona in paralel cu numarul Call - Center-ului ANSVSA - 0800.826.787, apelabil gratuit, din orice retea de telefonie.