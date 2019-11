Topul statiunilor montane din Romania: Ce prefera turistii iarna aceasta

Studiul "Topul statiunilor montane din Romania" arata care sunt cele mai populare statiuni montane din tara noastra, in functie de criterii precum calitatea si accesul la partie, optiunile de mancare, raportul calitate-pret si nu numai.In clasamentul general, care tine cont de toate criteriile analizate in cadrul studiului, pe prima pozitie s-a situat Poiana Brasov (25%) urmata la o distanta considerabila de Sinaia (11%), Predeal (9%), Busteni (6%) si Vatra Dornei (6%).Romanii si-au manifestat o preferinta clara pentru Poiana Brasov, fiind statiunea care a iesit pe primul loc in cazul tuturor criteriilor analizate.De asemenea, statiunea a fost prima optiune atat pentru familii si cupluri, cat si pentru tineri.Atunci cand vine vorba despre raportul calitate-pret, romanii care au participat la realizarea studiului au pozitionat Poiana Brasov pe primul loc (14%), pe locul doi - Sinaia (9%), urmata de Predeal si Busteni (8% fiecare), apoi de Vatra Dornei (7%) si Ranca (6%).Cand vine vorba de accesul la partie si de calitatea partiei, romanii si-au manifestat preferinta pentru Poiana Brasov (29%), statiune urmata de Predeal (14%), Sinaia (9%) si Busteni (6%). Statiunea cu cele mai apreciate peisaje este tot Poiana Brasov (20%), urmata de Sinaia si Busteni (9% fiecare), iar locul trei este ocupat de statiunea Balea Lac (8%).Poiana Brasov (22%) se afla in continuare in topul statiunilor cu cea mai buna mancare, fiind urmata de Sinaia (10%), iar apoi, la egalitate, pe locul trei se afla Predeal si Vatra Dornei (8% fiecare).Romanii care aleg sa mearga cu masina personala au notat urmatoarele statiuni ca fiind cele mai accesibile: Poiana Brasov (22%), Sinaia (13%) si Predeal (9%). De asemenea, respondentii au considerat ca Poiana Brasov este si cea mai luxoasa statiune montana din tara (41%).Peste 62% dintre respondenti si-au exprimat dorinta de a-si petrece concediul de iarna in Romania, in timp ce 11% nu vor merge nicarieri. Romanii care au ales Romania ca destinatie vor merge in Poiana Brasov (28%), Predeal si Sinaia (10% fiecare) si Vatra Dornei (7%). Printre celelalte destinatii amintite de respondenti s-au numarat Austria si Elvetia (4% fiecare).Intrebati care sunt motivele pentru care prefera sa isi petreaca vacanta in Romania, respondentii au amintit urmatoarele motive: pretul accesibil (33%), peisajele impresionante (19%), timpul optim de ajuns la destinatie (11%), activitatile si accesul la partie (10%). De asemenea, respondentii au mai mentionat ca prefera sa isi petreaca vacanta de iarna in tara pentru ca pot folosi tichetele de vacanta (4%).Cand vine vorba de planificarea vacantei de iarna, cei mai multi romanii se hotarasc cu mai putin de o luna inainte (33%), urmati de cei care isi organizeaza vacanta cu trei-sase luni inainte (30%).Studiul a fost realizat in luna noiembrie 2019, printr-un chestionar online aplicat vizitatorilor OLX.ro. Esantionul cuprinde 2.835 de respondenti din toate regiunile tarii.OLX a creat un departament dedicat preventiei fraudei pentru a verifica anunturile suspecte din toate categoriile de pe site, iar in perioadele cu sezonalitate crescuta pe cazari se concentreaza mult pe aceastea."Ne preocupa linistea utilizatorilor nostri si ne aflam intr-o continua cautare de solutii pentru problemele cu care acestia se confrunta, asa ca am decis infiintarea departamentului dedicat preventiei fraudei, care deja se poate lauda cu rezultate foarte bune. De exemplu, in lunile octombrie-noiembrie am reusit sa salvam 350.000 de euro din banii clientilor nostri, care ar fi fost dati pe avansuri pentru cazari inexistente. Departamentul dedicat preventiei fraudei isi propune sa le ofere utilizatorilor o experienta pozitiva cu produsele OLX si, in cazul de fata, vacante fara griji", a declarat Mihai Sava, Real Estate Business Manager OLX Group.Pentru o experienta fara surprize, atunci cand analizati un anunt este bine sa verificati daca fotografiile sunt originale, sa folositi doar mesageria oficiala OLX, sa cautati adresa si in Google Street View si sa nu dati avansuri mari.