Turismul balnear reinvie in Romania? Patronate: Urmeaza o crestere de 30% in 2019

"Prevad o crestere de circa 20-30% a turistilor, prevad o crestere in acest procent si la incasarile pe care le avem. Cred ca vor reveni vechile piete inapoi, insemnand piata Israelului. Germania o sa vina fiindca au inceput sa faca investitii destul de mari si pe litoral, investitii serioase. Cred ca vor incepe sa vina in Romania si niste piete mai interesante din zona asiatica, ma refer in primul rand la Japonia. La SUA, care este mult in crestere pe acest segment si cred ca Romania va reusi, daca intr-adevar va gestiona bine problemele care au facut candva gloria Romaniei, cum e Ana Aslan - care nu mai este un brand al Romaniei, din pacate brandul a plecat in alta tara. Dar am putea sa aducem din zona Golfului oameni care sa vina la tratamente anti-aging si anti-imbatranire si la diverse tratamente care, incetul cu incetul, au fost introduse in statiunile balneare, dar nu s-a facut ceea ce ne-am fi dorit, sa avem in fiecare statiune balneara un centru de excelenta pe partea de geriatrie si gerontologie. Avem potential, avem posibilitati", a aratat Nicu Radulescu.Presedintele OPTBR a precizat ca Guvernul poate sa sprijine acest sector, insa baza trebuie sa ramana investitorii din turismul balnear."Daca ne miscam mai bine, se poate misca si Guvernul mai bine. Dar Clusterul Regional Balneoturistic Transylvania are o sansa si daca nu pierdem aceasta sansa - cred ca nu o pierdem - atunci celelalte vor veni sub umbrela noastra", a subliniat presedintele OPTBR, care a participat, marti, la sedinta festiva a Clusterului Regional Balneoturistic Transylvania, de la Targu Mures, care a marcat aniversarea a 5 ani de existenta a acestei organizatii.