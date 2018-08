Turismul romanesc are cel mai bun an din ultimul deceniu. Hotelurile fac afaceri de peste 15 miliarde de lei

Industria hotelurilor din Romania a crescut, in ultimii 5 ani, cu aproape 40%, la o cifra de afaceri de peste 5,5 miliarde de lei in 2017, iar estimarile privind evolutia din 2018 arata ca sectorul hotelier ar putea atinge afaceri de 5,8 miliarde de lei.In ceea ce priveste restaurantele, industria are sanse reale ca in 2018, pe fondul cresterii consumului, sa depaseasca nivelul de afaceri de 10 miliarde de lei, mai mult decat dublu fata de rezultatul inregistrat acum cinci ani, de 4,5 miliarde lei. Statisticile Frames arata ca in industria HoReCa activeaza peste 16.000 de companii, dintre care aproape 10.000 in sectorul restaurantelor.Firmele raportau, anul trecut, peste 82.000 de angajati in sectorul restaurantelor si 45.000 in hoteluri si pensiuni."Pe fondul imbunatatirii semnificative a situatiei economice dar si a eficientizarii activitatii companiilor din HoReCa, datele arata un progres semnificativ al profitului net fata de anul 2013 - de la 380 milioane lei la un miliard lei in cazul hotelurilor si de la 190 milioane lei la 1,6 miliarde lei in cazul restaurantelor", afirma Adrian Negrescu, managerul Frames.Capitala este in continuare locul care ofera cea mai larga paleta de servicii in HoReCa si care inregistreaza si cele mai bune performante financiare. Potrivit datelor companiei de consultanta Frames, Bucurestiul reprezinta peste 30% din piata hoteliera (373 firme) si mai mult de 40% din afacerile restaurantelor (2072 companii), iar deschiderea unor noi afaceri anunta un plus semnificativ in anii urmatori.Capitala este urmata de judetele Constanta (1403 firme in HoReCa), Cluj (768 firme), Brasov (608 companii) si Timis (696).Centrul Vechi a devenit, in ultimii ani, principalul punct de atractie al orasului, insa asistam la un avans semnificativ alpotentialului unor zone de birouri, in special Pipera, si de promenada, cum sunt zona Cismigiu si mai ales bulevardul Magheru.Potrivit celor mai noi date comunicate de Institutul National de Statistica, sosirile inregistrate in structurile de primire turistica, la nivelul intregii tari, in primul semestru, au insumat 3,51 milioane (+5,1% fata de cele din S1 2013), cele mai multe (76,1%) apartinand turistilor romani. De asemenea, ponderea turistilor straini a fost de 23,9%, apropiata de datele consemnate in primele sase luni din anul anterior.Voucherele de vacanta au stimulat semnificativ piata turismului romanesc. In aceste zile, mare parte din hotelieri raporteaza "Sold-out", multi inregistrand rezervari de pana la 60-80% inclusiv pentru luna septembrie.ANAT a anuntat, recent, ca intre ianuarie si iunie 2018 au fost emise aproximativ 14 milioane de vouchere pe hartie si in format electronic, care valoreaza aproximativ 148 milioane de euro, aceasta suma fiind de cinci ori mai mare fata de cea din 2017.Litoralul si Valea Prahovei sunt in prim-plan, insa si in Bucuresti si alte orase si zone turistice, gradul de cazare este unul semnificativ, peste anii anteriori.Potrivit analistilor, lansarea voucherelor de vacanta are insa si efecte neasteptate. Dincolo de afluenta de turisti si de cresterea tarifelor de cazare, sectorul restaurantelor resimte din plin o scapare a acestui sistem - faptul ca voucherele sunt dedicateserviciilor de cazare si nu pot fi folosite independent, precum tichetele de masa.Conform analizei, exista in continuare si foarte multe zone gri, in care, autoritatile trebuie sa intervina. In Mamaia, de exemplu, au aparut hoteluri construite pe spatiile verzi ale altor hoteluri, fara nicio identitate vizuala, plajele de pe litoral sunt pline de tarabe si alte constructii provizorii. Analistii Frames spun ca aspectul de balci de pe litoralul romanesc devine tot mai evident, iar autoritatile sunt datoare sa intervina in acest segment, pentru a impune respectarea regulilor urbanistice. Ei apreciaza ca fara o strategie in acest domeniu, va fi destul de greu sa atragem turistii straini, iar pe cei romani sa ii determinam sa aleaga sa isi petreaca vacanta in tara si nu in Grecia sau Turcia.