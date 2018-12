Turismul romanesc, intre plusul celor 1,2 milioane de vouchere de vacanta si deficitul de 200.000 de angajati

De altfel, specialistii au catalogat 2018 drept "un an de exceptie".Masura a dus la o crestere cu peste 5% a numarului de turisti numai pana in luna septembrie. Vouchere de vacanta acordate bugetarilor au adus in sectorul turistic aproximativ 400 milioane de euro. Potrivit autoritatilor in domeniu, un efect secundar al acestei masuri a constat si in cresterea cererilor de autorizatii pentru unitatile de cazare din Romania. In medie, la nivelul intregii tari, a fost inregistrat un avans de 10% al cererilor fata de aceeasi perioada a anului trecut.Impactul pozitiv pentru sectorul turistic al acestei masuri a determinat autoritatile sa anunte ca voucherele de vacanta vor fi acordate angajatilor din sectorul public si in urmatorii doi ani - 2019 si 2020."Numarul celor care doresc sa petreaca Revelionul in tara a crescut cu 30%, ceea ce este un procent important si nu ne poate decat bucura", a precizat ministrul Turismului, Bogdan Trif.Trif si-a inceput mandatul de sef la Ministerul Turismului in data de 29 ianuarie 2018, inlocuindu-l pe Mircea Dobre.Inca de la primele intalniri cu reprezentantii industriei, lui Bogdan Trif i s-au cerut masuri urgente si eficiente pentru diminuarea deficitului de 200.000 de angajati din sectorul turismului. Presedintele Federatiei Patronatului din Turismul Romanesc (FPTR), Mohammad Murad, aprecia, la inceputul anului ca "mediul de afaceri din Romania are nevoie de 200.000 de oameni pentru a fi angajati, "dar munca la stat este mai atractiva", in timp ce Dragos Anastasiu, presedintele Camerei de Comert Romano-Germane (AHK Romania) afirma ca o "crestere a salariilor din sistemul bugetar este, probabil, nesustenabila cu repercusiuni imediate asupra mediului privat".Pentru ministrul Trif, prioritatea ''zero'' a fost, inca de la preluarea mandatului, adoptarea Legii turismului si elaborarea unei strategii nationale in turism, ambele nefinalizate in anul 2018."Dupa 15 ani de dezbatere si nenumarate forme finale ale Legii Turismului, Guvernul Romaniei a pus in dezbatere publica si transparenta decizionala o noua versiune. In opinia Grupului de Lucru pe Turism al Coalitiei pentru Dezvoltarea Romaniei, textul prezentat nu va reusi sa rezolve problemele cu care se confrunta, de ani de zile, industria turismului din Romania si, prin urmare, nu va ajuta la atingerea potentialului turistic de care Romania dispune", considerau la sfarsit de noiembrie, reprezentantii CDR.Discutiile cu reprezentantii industriei l-au facut pe ministrul Bogdan Trif sa declare, la inceputul lunii martie, ca intentioneaza sa deschida foarte rapid, pana la sfarsitul acestui an, centrele de informare turistica din opt capitale europene, care au fost inchise, dar si sa deschida altele noi, urmand ca, in total, sa existe 17 astfel de centre. La inceputul lunii iulie, ministrul Turismului isi nuanteaza declaratia spunand ca va mai infiinta si cinci birouri de promovare turistica in tara, inclusiv in Bucuresti. Astfel ca pe 13 septembrie, Guvernul a aprobat o hotarare privind infiintarea a 20 de reprezentante externe de promovare turistica a Romaniei si a inca cinci reprezentante teritoriale interne.Spre deosebire de vechea formula, fiecare birou extern va avea cate doi angajati, atasati in turism. "Noua masura intensifica eforturile de promovare a Romaniei ca destinatie turistica majora pe plan international. Astfel, proiectul prevede un numar de 40 de atasati in turism care vor lucra in strainatate. Rolul acestora va fi acela de a stimula fluxul turistilor straini catre Romania, de a facilita si de a crea noi colaborari pentru operatorii de turism, de a tine legatura cu tur operatorii straini, de a promova destinatia in randul specialistilor si al turistilor prin intermediul activitatilor derulate", a precizat purtatorul de cuvant al Guvernului la momentul adoptarii actului normativ.Romania risca, la preluarea mandatului lui Bogdan Trif, o procedura de infringement din partea Comisiei Europene din cauza neimplementarii legislatiei europene in domeniul turismului si, implicit, netranspunerii in legislatia nationala a Directivei Europene care garanta pachetele de servicii turistice achizitionate de catre persoanele fizice.La inceputul lunii august 2018, atat Guvernul cat si Ministerul Turismului au anuntat ca Ordonanta de transpunere a Directivei 2302/2015 privind garantarea pachetelor turistice a fost adoptata. Ordonanta nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de calatorie si serviciile de calatorie asociate a fost publicata in Monitorul Oficial in data de 2 septembrie, data la care nici o agentie nu stia cum ar putea sa o aplice. Mai ales ca nici societatile de asigurari nu erau pregatite cu produse specifice. Fapt precizat si de ministrul Trif care, intr-un interviu acordat AGERPRES, spunea ca "avem o piata a asigurarilor de acest tip care nu a fost vreodata reglementata. Cei care gestioneaza si supravegheaza de foarte mult timp asigurarile nu au facut ceva in acest sens. La noi este o piata salbatica. Nu avem prea multe date si raportari".Conform acestuia, de la 1 ianuarie 2019 nicio agentie de turism nu va mai putea functiona, nu va mai primi licenta, daca nu vine cu un sistem de garantare a serviciilor de pachete turistice."Am reusit astazi ceea ce nimeni nu a avut curaj sa faca pana acum. Desi stam cu sabia deasupra capului inca din 2014, odata cu prima directiva care ne obliga sa intensificam masurile de protectie pentru turisti, niciun ministru nu a indraznit sa implementeze rambursarea 100% a pachetelor platite de turisti si neexecutate de agentiile de turism cu probleme. Mesajul este clar: Nu mai permitem ca turistii romani sa fie furati! Pana acum, agentiile de turism puteau vinde pachete turistice de ordinul milioanelor de euro, iar in cazul in care se ajungea la insolventa, pagubitii erau trimisi la polita de asigurare care, conform legislatiei de acum, este de 50 de mii de dolari. Cu alte cuvinte, romanii inselati nu erau despagubiti, ramaneau si fara bani, si fara vacanta", aprecia la acel moment ministrul Bogdan Trif.Presedintele Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism (ANAT), Nicolae Demetriade, considera ca, pe langa majorarea preturilor pachetelor turistice cu 3-4%, noua legislatia va duce si la disparitia din piata a mai multor agentii de turism.Intre timp, aproape nebagate in seama de cetateni, prevederile Regulamentului European privind protectia Datelor Personale (GDPR) au inceput sa fie aplicate din luna mai, astfel ca agentiile si-au revizuit clauzele din contractul cu turistul, pentru a-l informa corespunzator despre drepturile sale conform noilor reglementari.Cele doua targuri de turism ale Romaniei, cel din februarie si noiembrie 2018, au reconfirmat apetitul romanilor pentru calatorii, dar si pentru vacantele cumparate prin early-booking. La ambele targuri, turoperatorii au declarat ca au avut vanzari in crestere comparativ cu anul trecut.In aceste conditii, Dragos Anastasiu, vicepresedinte al Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism (ANAT) recunoaste ca "Industria de turism este singurul vinovat de faptul ca nu ne atingem potentialul, dar avem nevoie de sprijinul autoritatilor pentru promovarea Romaniei". Acesta apreciaza ca in Romania exista multe produse - Delta Dunarii, Transilvania, Bucuresti, Sibiu, Dracula, pe care nu le promovam suficient, iar cheia pentru o promovare eficienta este Organizatia de Management a Destinatiei.Legea Turismului va reglementa inclusiv crearea Organizatiilor de Management al Destinatiilor, o formula de asociere intre autoritatile publice locale si mediul privat prin care se vor stabili prioritatile de marketing si promovare turistica a zonelor.