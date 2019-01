Turistii au cheltuit peste 40 milioane de euro in statiunile din tara, de Revelion

In acest an, de Revelion, numarul turistilor a crescut, avand in vedere majorarea puterii de cumparare si, mai ales, prezenta voucherelor de vacanta, care au compensat lipsa zapezii din unele statiuni si au dus la o crestere de 4,5% a numarului de turisti fata de Revelionul 2017/2018."Ca in fiecare an, Romania ramane principala optiune de vacanta a turistilor romani. Tarifele de cazare accesibile, mancarea mai ieftina decat oriunde in destinatiile straine concurente si faptul ca pentru prima data au fost distribuite voucherele de vacanta si personalului bugetar, au facut ca numarul de romani din statiunile autohtone sa creasca de la an la an. Pe de alta parte, chiar daca nu a devenit, asa cum ne dorim cu totii, o destinatie internationala importanta, un numar din ce in ce mai mare de straini au inceput sa ia in calcul Romania atunci cand isi planuiesc vacanta de Revelion", a spus Dragos Raducan, prim-vicepresedinte executiv FPTR.Ca de obicei, destinatiile cu traditie au fost foarte solicitate, inregistrandu-se la nivel national o crestere a numarului de turisti cu 4,5% fata de anul trecut. Cele mai multe locuri vandute de Revelion s-au inregistrat in turismul rural. Astfel, 57.000 de turisti au preferat sa-si petreaca noaptea de Revelion la pensiuni, fiind, totusi, cu 1,7% mai putini fata de anul trecut. Datorita pachetelor consistente de servicii, in acest segment s-au inregistrat cele mai lungi sejururi, de pana la cinci nopti.Peste 28.000 de romani au ales sa petreaca sarbatorile de iarna in statiunile balneare, similar cu anul trecut. In acest an, o crestere s-a inregistrat in zonele montane, unde 37.000 de persoane au optat sa-si petreaca vacanta de Revelion la munte, cu 2,7% mai mult fata de anul 2017. Aceste evolutii statistice sunt in limita marjei de eroare, ele fiind nesemnificative.Cea mai mare crestere procentuala s-a inregistrat pentru ofertele de Revelion ale hotelurilor din marile orase ale Romaniei, unde au platit un pachet de minimum 2 nopti peste 42.000 de persoane, in crestere cu 16,5% fata de anul trecut. Cresteri s-au inregistrat in Delta Dunarii, dar si pe Litoral, numarul turistilor veniti in aceste destinatii fiind, totusi, foarte mic, din cauza numarului restrans de locuri de cazare incalzite.In ceea ce priveste tarifele percepute in perioada Revelionului, se constata ca acestea s-au majorat fata de 2018 cu o medie de 4%, cu mult sub cresterea elementelor care compun tariful, cum ar fi utilitatile si salariile, care au avut cresteri de pana la 25% in anul 2018, diferenta fiind compensata prin scaderea TVA-ului, dar mai ales prin scaderea profitului hotelurilor.Din calculele FPTR, romanii au cheltuit peste 187,5 milioane de lei (40 milioane euro) pentru achizitionarea pachetelor de Revelion in tara, in crestere cu 8,5% fata de anul anterior. Cele mai cautate zone au fost Valea Prahovei, Poiana Brasov, Paltinis, Ranca, Straja, Calimanesti, Felix si zonele traditionale rurale Bran-Moieciu, Maramures, Bucovina.Romanii care au ales sa isi petreaca vacanta de sarbatori in strainatate au avut de ales intre destinatii de schi si sporturi de iarna, pachete turistice de tip city-break in orase europene si destinatii exotice indepartate. Chiar daca au beneficiat de un numar mai mare de zile libere, doar 10.500 de turisti romani au apelat la agentiile de turism pentru petrecerea Revelionului in strainatate.Numarul celor care au petrecut sarbatorile de iarna in alte tari a scazut cu aproximativ 5% fata de anul trecut in aceeasi perioada, acestia cheltuind insa o suma similara cu cea de anul trecut, aproximativ 6,1 milioane de euro. Cei mai multi si-au cumparat pachete pentru destinatii de schi si sporturi de iarna in Austria, Franta, Italia si Bulgaria.De-a lungul anului 2018, majoritatea romanilor au ales sa-si organizeze pe cont propriu vacantele, astfel ca numarul turistilor romani care isi cumpara servicii turistice folosind sisteme de rezervari online este in continua crestere, apreciaza reprezentantii FPTR. Acesti turisti rezerva in special bilete de avion si cazari in destinatii externe, renuntand la serviciile de masa si agrement, specifice perioadei.