Unde merg si cat cheltuiesc romanii care aleg sa calatoreasca de Paste, in 2018

In topul preferintelor de calatorie se numara Bucovina (33%), Transilvania (27%) si Valea Prahovei (24%), potrivit unui studiu realizat in luna martie de catre platforma de rezervari hoteliere HotelGuru.ro Sezonul de primavara si, desigur, sarbatoarea Pastelui sporesc numarul rezervarilor online, comparativ cu celelalte luni ale anului, afirma hotelierii.Anul acesta, romanii prefera destinatiile Romaniei, in detrimentul marilor capitale europene, astfel ca 89% dintre respondenti au optat pentru o vacanta in tara.Pentru a marca atmosfera festiva a perioadei, hotelierii isi intampina clientii cu numeroase servicii si facilitati, precum acces la piscina, sauna, jacuzzi, sala de fitness.Mai mult, acestia pregatesc meniuri traditionale si decoruri in tandem cu sarbatoarea Pastelui.Potrivit studiului, majoritatea celor care se cazeaza opteaza pentru un pachet de doua-trei nopti, iar pretul mediu pentru un sejur variaza de la 300-600 de lei/persoana.De asemenea, cei mai multi prefera sa calatoreasca alaturi de familie (46%), in cuplu (38%) sau cu prietenii (11%).Destinatiile preferate pentru deplasarea de Paste sunt reprezentate de regiunile in care traditiile si obiceiurile se bucura in continuare de ecou si de admiratie din partea localnicilor si a turistilor.Astfel ca, cele mai iubite dintre acestea sunt satele din Bucovina (33%), Transilvania (27%) si Valea Prahovei (24%).Vizitarea atractiilor turistice se afla pe lista activitatilor de vacanta pentru 45% dintre romani. Apreciate sunt si drumetiile in natura, relaxarea la SPA sau sporturile indoor sau outdoor.Atunci cand isi aleg unitatea de cazare, criterii importante sunt pretul (41%), facilitatile de relaxare, precum accesul la SPA si existenta unui loc de joaca sau piscina (27%).Aproximativ 70% dintre respondenti au declarat ca prefera sa isi achizitioneze pachetele de vacanta prin intermediul platformelor de rezervare online, apreciind rapiditatea si transparenta operatiunii, informatiile oferite, precum si multitudinea ofertelor si a eventualelor beneficii oferite exclusiv online.Studiul a fost realizat in luna martie, 2018, pe un esantion de 1475 persoane.