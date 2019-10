Vacantele in Romania, tot mai scumpe de la an la an (Studiu)

Conform datelor portalului de rezervari hoteliere Travelminit.ro, pretul cazarii in hotelurile si pensiunile din Romania a crescut cu 9% fata de 2018 si cu 55% fata de 2017.Cele mai cautate destinatii din Romania pentru vacantele de toamna raman zonele montane (Valea Prahovei, Transfagarasanul) dar si statiunile balneoclimaterice si chiar orasele precum Bucuresti, Cluj, Iasi si Timisoara.Tichetele de vacanta au influentat pretul hotelurilor in 2019, Travelminit raportand o crestere de pret de 55% fata de 2017 si de 9% fata de 2018 pentru o noapte pentru 2 persoane, iar pentru o familie cresterea este de 44% fata de 2017 si de 9% fata de 2018.Printre cele mai scumpe destinatii din Romania in 2019 se regaseste capitala, cu un pret de aproximativ 300 de euro pe sejur, fiind urmata de litoralul romanesc si Delta Dunarii cu o medie de 287 de euro pe sejur.De asemenea, statiunile balneoclimaterice se afla in topul celor mai scumpe destinatii din Romania cu un pret de 240 de euro pe sejur, mediu 3 nopti.Activitatile specifice fiecarei zone au crescut preturile sejururilor, unele pachete incluzand si activitati populare cum ar fi excursii cu barca in Delta Dunarii sau tratamente balneo.In topul celor mai scumpe tipuri de cazari se afla apartamentele care pot acomoda un numar mai mare de persoane, cu o medie de 227 de euro pe 3 nopti (76 euro pe noapte), pe locul doi situandu-se hotelurile cu un pret de aproximativ 204 euro pe 3 nopti (68 euro pe noapte). Pensiunile si cabanele pot fi rezervate cu un cost de aproximativ 146 euro pe 3 nopti (76 euro pe noapte).Specificul calatoriilor de toamna este ca acestea se desfasoara majoritar pe perioada weekendului sau a weekendului prelungit, Joi - Duminica, iar numarul mediu de nopti rezervate de un cuplu, o familie sau un grup de turisti este de 2-3 nopti.Principalele destinatii din Romania spre care se indreapta romanii sunt Valea Prahovei, Transfagarasanul, statiunile balneoclimaterice din Covasna si Harghita, dar si orase precum Cluj, Timisoara, Iasi si Sibiu.In perioada dintre lunile septembrie - decembrie, turistii isi rezerva sejurul cu aproximativ o luna inainte.Platforma de rezervari hoteliere Travelminit.ro a inregistrat in primele 9 luni ale anului 2019 de trei ori mai multe rezervari decat in aceiasi perioada a anului 2017 si de doua ori mai multe nopti rezervate.Aproape jumatate din numarul total al rezervarilor sunt facute pentru perioade de 2-4 zile de vacanta si un sfert din acestea sunt pentru rezervari de o singura noapte. O rezervare din 10 se face pentru vacante mai lungi, de 5-7 zile."Rezervarile hoteliere in Romania clar au fost puternic influentate de posibilitatea folosirii voucherelor de vacanta. Nu numai ca romanii au rezervat intr-un numar mai mare, dar opteaza pentru hoteluri mai bune si servicii suplimentare. Asa se face ca Travelminit.ro si-a dublat valoarea rezervarilor in ultimii doi ani. Daca in 2018 valoarea totala a rezervarilor pe Travelminit.ro era de 6 milioane euro, in 2019 rezervarile pana in luna Septembrie totalizeaza deja peste 12 milioane euro, urmand sa ajunga la 15 milioane de euro pana la finalul anului", a declarat Rigo Ferenc, CEO si fondator Travelminit.ro"Pentru ca exista un potential enorm pentru piata din Romania, ne propunem sa investim in tehnologia platformei astfel incat sa facilitam si mai mult procesul de rezervare. Desi peste 90% din rezervari sunt facute online, asiguram si suport offline pentru toti cei care doresc sa interactioneze telefonic cu noi. Echipa noastra in sezon numara 60 de colegi, dintre care peste 25 de colegi asigura suportul telefonic pentru toate rezervarile noastre" a declarat Laszlo Buzogany - CEO si fondator Travelminit.ro