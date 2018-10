Voucherele de vacanta au crescut incasarile cu 25% in sezonul estival

"In 2018 am avut un sezon estival cu incasari cu pana la 25% mai mult ca anul trecut, datorita tichetelor de vacanta. Aportul acestora nu a fost insa consolidat de evenimente si de promovare. Lipsa evenimentelor si a promovarii, precum si lipsa fortei de munca, au fost cele trei minusuri care ar fi afectat major sezonul daca nu ne salvau tichetele de vacanta. Ministerul public nu a derulat nicio actiune de promovare, iar autoritatile locale nu stiu si nici nu au capacitatea sa faca promovare", a precizat pentru AGERPRES Corina Martin, presedintele Federatiei Asociatiilor de Promovare Turistica din Romania - FAPT.Aceasta apreciaza ca litoralul romanesc nu era pregatit sa primeasca cu 30% mai multi turisti."Spun asta referindu-ma la autoritatile locale si minister. Inertie totala, lipsa evenimente cu eficienta, absenta coordonarii in sectorul public si mai ales a dialogului real cu operatorii privati, lipsa continuitatii in Strategia Asociatiei Litoral-Delta Dunarii, organizatia de management de destinatie care a generat cresteri constante si planificate ale numarului de turisti romani si straini in ultimii ani. Toate acestea sunt minusuri, salvate, insa, de cresterea adusa de circulatia tichetelor de vacanta", spune Corina Martin.Presedintele FAPT apreciaza ca au fost atinse cresterile programate prin Strategia Asociatiei Litoral-Delta Dunarii. Cresterile au fost realizate inclusiv pe segmentul de turisti straini, obiectiv atins prin introducerea zborurilor si rutelor noi aduse in ultimii trei ani. Cu toate acestea, Corina Martin apreciaza drept "inadmisibila" inexistenta unor harti ale statiunilor, "nici macar in romana", materiale de informare, case de bilete de autobuz, panouri de informare in engleza, a unui calendar de evenimente publicat sau a unor brosuri cu informatii despre ce anume, unde si cand sa vizitam."Dupa ce lunile iunie si iulie au fost foarte ploioase, voucherele de vacanta au ajutat extrem de mult atat hotelierii de pe litoral, cat si pe cei de la munte sau din statiunile balneo, luna august fiind probabil cea mai buna luna din turismul romanesc de dupa 1989. Introducerea voucherelor de vacanta a incurajat romanii sa calatoreasca mai mult in tara, sa exploreze si zone unde poate nu ajunsesera, si, de asemenea, multi dintre cei care nu mergeau in vacante acum au profitat de tichetele gratuite si le-au folosit", a precizat pentru AGERPRES Razvan Pascu, consultant in marketing turistic.In opinia acestuia, intensificarea rutelor de zbor intern a ajutat foarte mult, astfel ca turisti din nordul sau vestul tarii au ajuns mai usor pe litoral, si, de asemenea, cresterea numarului de zboruri Wizz Air, Blue Air, Ryanair, Tarom sau intrarea pe piata a altor companii aeriene care conecteaza Europa de mai multe orase din Romania."In plus, multi turisti straini tineri au ajuns in Romania, poate pentru prima data, la festivalurile organizate in Cluj, Bucuresti sau pe litoral, iar industria evenimentelor de acest gen a ajutat mult cu cifre bune la circulatia turistica. Au fost, este adevarat, si provocari. Ma refer la adaptarea la sistemul voucherelor de vacanta (multi au fost reticenti la inceput sa accepte aceasta forma de plata), depasirea problemelor legate de sezonalitate, mai ales pe litoral, si, mai ales, lipsa fortei de munca calificate, problema cu care s-a confruntat si in acest sezon estival industria turismului din Romania", spune Razvan Pascu.Romania exporta, in opinia sa, masiv, personal in facilitatile turistice din strainatate si ramanem descoperiti in toate zonele turistice din Romania, atat in turism cat si in HoReCa."Am avut un sezon foarte bun mai ales datorita voucherelor de vacanta care au adus un surplus de turisti romani in Prahova si care au energizat sectorul turistic intr-o foarte mare masura. Am observat un flux bun de turisti chiar si in luna iulie, care a fost neobisnuit de ploioasa. Cred ca acordarea voucherelor de vacanta va contribui la o crestere semnificativa si in sezonul de iarna", a precizat Adrian Voican, presedintele Asociatiei pentru Promovarea si Dezvoltarea Turismului Prahova.Acesta apreciaza ca se observa o tendinta ascendenta in ceea ce priveste gradul de ocupare al judetului Prahova comparativ cu anul 2017. Astfel, desi numarul de sosiri in judet a crescut foarte usor, cu pana la 5%, fata de anul trecut, numarul innoptarilor a crescut cu peste 10% fata de sezonul estival din 2017."Gradul de ocupare in judet in sezonul ce tocmai s-a incheiat a fost de 100% pe weekend-uri, in timpul saptamanii inregistrandu-se un grad de ocupare mediu in Sinaia de peste 85%; Azuga si Busteni peste 75% iar in zona premontana (Campina si Breaza) de peste 70%", spune Voican.Un turist a platit in medie pentru un sejur in zona montana in Sinaia, Azuga sau Busteni 1.000 de lei/camera pentru 3 nopti de cazare, iar in zona Breaza si Campina aproximativ 500 lei/camera pentru un sejur de 3 nopti.Adrian Voican opineaza ca cea mai mare crestere este in randul turistilor straini care, desi au sosit in judet in masura usor mai mica decat anul trecut, au ales sa petreaca aici sejururi medii cu 35% mai lungi comparativ cu anul anterior. De asemenea, media innoptarilor acestor turisti a fost cu 20% mai mare decat in sezonul de vara 2017."Pot spune ca sezonul estival 2018 a fost unul dintre cele mai bune sezoane din ultimii 20 de ani, daca nu chiar cel mai bun. Un mare rol l-au avut voucherele de vacanta, care au determinat multi angajati sa-si aleaga Romania ca destinatie pentru concedii si in special litoralul romanesc, in perioada sezonului. Legat de litoral, din punctul meu de vedere, capatul de sezon 2018, luna septembrie, este, de asemenea, cel mai bun capat de sezon din ultimii 15-20 de ani. Pentru Mamaia, gradul de ocupare a fost spre 100% pana in jur de 10 septembrie, dar si pentru celelalte statiuni de pe Litoral a fost extrem de ridicat", a declarat pentru AGERPRES Traian Badulescu, consultant in turism.De asemenea, gradul de ocupare pentru statiunile balneare a crescut, la randul sau, datorita celor 1,2 milioane de posesori de vouchere de vacanta, care au ales aceste statiuni atat pentru tratament, cat si pentru relaxare."Daca pentru mare si statiunile balneare, majoritatea turistilor romani au ales sejururi, in cazul Deltei Dunarii, statiunilor montane sau turismului rural, majoritatea au optat pentru weekend-uri sau pentru weekend-uri prelungite. De asemenea, a crescut apetenta turistilor romani pentru circuite si excursii in propria tara, pe care le pot achita cu vouchere de vacanta. Pe de alta parte, introducerea la scara larga a voucherelor a mai adus un avantaj: mai multe vile si pensiuni s-au autorizat, pentru a putea primi turisti cu vouchere de vacanta", spune Traian Badulescu.Acesta opineaza ca voucherele de vacanta au avut o contributie foarte buna la imbunatatirea calitatii prestatiilor turistice ale Romaniei. Iar cand serviciile sunt bune, la nivel international, le poti promova si vinde cu succes si peste hotare."Desi Romania este pe val, are nevoie de o promovare agresiva si coerenta. O mare provocare, dupa cum o spuneam, o reprezinta calificarea fortei de munca. Remarc initiative noi de creare a unor scoli de formare profesionala in turism, care sunt extrem de necesare. Aici pot spune ca traim un paradox national: cu cat vom avea mai multi turisti, cu atat mai mult va fi nevoie de personal calificat si va creste calitatea serviciilor. In schimb, fara o calitate ridicata a serviciilor, nu vom reusi sa atragem mult mai multi turisti", spune Traian Badulescu.Presedintele Organizatiei Patronale a Turismului Balnear din Romania (OPTBR), Nicu Radulescu, apreciaza ca sezonul estival a fost bun si in statiunile balneo, in primul rand datorita investitiilor facute de hotelieri in ultimii trei, cinci ani."Investitiile din ultimii trei, cinci ani au adus beneficii in toate statiunile balneare. Am sesizat o crestere de 10-15%, in general, iar in unele locuri chiar si de 20-25%. Sunt cifrele de afaceri care ne indica, chiar daca nu exista statistici clare. Voucherele au avut un aport important si in statiunile balneo. Cam 30% din voucherele emise au mers spre zona balneara si sunt hoteluri care au avut in luna august cresteri de 30% fata de 2017", a spus, pentru AGERPRES, Nicu Radulescu.Acesta sustine ca oamenii s-au orientat in special catre hotelurile de 3 stele pentru a-si ingriji sanatatea."In continuare mizam pe sprijinul voucherelor. Ne luptam in continuare cu calitatea serviciilor, pentru ca forta de munca este tentata sa plece catre unitatile de stat, in special zona medicala - asistente, medici, fizioterapeuti. De asemenea, exista un exod al fortei de munca pe zona de restauratie", spune Radulescu.Acesta a subliniat ca dezvoltarea incomingului in zona balneo este necesara in acest moment, in prezent 90% dintre clientii fiind romani.