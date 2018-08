Voucherele de vacanta revitalizeaza turismul romanesc. Ce preferinte au bugetarii

Voucherele de vacanta au fost oferite in aceasta primavara angajatilor in institutiile statului. Valoarea cumulata a voucherelor primite de un angajat este de 1450 lei.Acestea pot fi folosite pentru a achita cazarea, masa sau transportul pentru o vacanta in Romania. Nu sunt transmisibile si nu pot fi vandute / schimbate.Portalul de rezervari turistice HotelGuru.ro are listate peste 1900 proprietati din Romania. Specificul portalului este ca turistii pot face doar rezervarea online. Plata este operata ulterior, la momentul cazarii, direct catre pensiunea unde vor alege sa se cazeze. De aceea prezinta si avantajul ca turistii sa isi poata achita ulterior vacanta cu vouchere, bineinteles daca proprietatea aleasa permite acest lucru.Daca pensiunile de mici dimensiuni evita plata prin vouchere de vacanta, hotelurile medii si mari nu pun probleme in a accepta plata cu vouchere de vacanta.Cele mai solicitate destinatii pentru plata cu voucherele de vacanta raman cele de pe Valea Prahovei, litoral si statiunile balneoclimaterice din vestul si centrul tarii.