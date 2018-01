Bucurestiul isi face loc pe harta destinatiilor de shopping, alaturi de Dubai, New York si Milano

"Daca in urma cu cativa ani subiectul vacantelor de shopping era la mare moda, in ultimii ani, agentiile de turism nu au mai pus un accent deosebit pentru acest tip de turism. Asta nu inseamna ca la nivel international aceasta nisa nu este in continuare exploatata de acestea. Dimpotriva, shopping-ul atrage foarte mult turistii, mai ales in anumite destinatii consacrate, cum ar fi: Milano, Paris, Londra, Dubai, New York si, de ce nu, China sau Thailanda", a precizat Raluca Anghel.Pentru turistii romani, vacanta trebuie sa aiba si o astfel de componenta de shopping, dar prefera sa imbine partea de leisure cu cea de cumparaturi. Astfel, cand aleg vacanta in Austria, nu strica o vizita la celebrul Parndorf, unde se stie ca preturile pe toata perioada unui an sunt mult mai bune, comparativ cu reducerile sezoniere intalnite in Paris, Londra sau Dubai."Ianuarie este luna cea mai atractiva din punct de vedere al reducerilor. Multi dintre turistii care calatoresc in America sau Thailanda au o solicitare speciala, si anume aceea sa includem in circuitul lor macar doua zile de shopping in New York, pe celebra Fifth Avenue, sau in Bangkok, unde este stiut ca preturile la branduri recunoscute sunt accesibile", a declarat, la randul sau, Daniela Shah, coproprietar al primei agentii de turism tailor-made din Romania.Interesant este faptul ca si Bucurestiul a devenit in ultimii ani o destinatie de shopping pentru turistii din Israel, Moldova si Bulgaria.Perioada reducerilor este asteptata nu numai de catre clientii romani, ci si de unii turisti straini.Mall-urile sunt luate cu asalt de turistii israelieni, care prefera sa cumpere din Romania, Tel Aviv-ul fiind recunoscut pentru preturile mari la haine si nu numai."Ne aducem cu totii aminte de perioadele in care turistii romani foloseau mai multi o masina si plecau sa faca, in ianuarie - februarie, shopping in Austria, Berlin, Milano. Acum, existenta ofertelor companiilor aviatice low-cost ii determina pe romani sa nu-si mai focuseze plecarile doar pe shopping, dar nu-l rateaza orice ar fi, daca prind o oferta rezonabila. Exista, inca, in cultura turistului roman credinta ca produsele vandute in Occident sunt mai bune decat cele pe care le gasesc in mall-urile din Romania", a explicat Raluca Anghel.Alaturi de New York, Dubai ramane, insa, in top in ceea ce priveste cumpararea de produse vestimentare de marca. Astfel, in perioada ianuarie-februarie, Dubai Mall si Mall of Emirates sunt vizitate de un numar interesant de romani care aleg sa viziteze cu precadere Dubaiul in aceste luni, luand in calcul, atat temperatura placuta, dar mai ales reducerile de sezon.