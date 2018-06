Destinatii ieftine pentru o saptamana la plaja vara aceasta

Cateva zile petrecute la plaja sunt ceea ce prefera mai multi calatori romani pentru concediul din acest an.65% dintre acestia au planuit o vacanta la plaja, conform studiului international despre calatorii realizat de momondo.ro Odata ce temperaturile urca pe timp de vara, preturile in marile orase urmeaza treptat acelasi curs, insa planificarea atenta si in avans a calatoriei poate indeparta aceasta bariera.Care sunt cele mai ieftine destinatii si, totodata, ce costuri de cazare trebuie avute in vedere pentru o saptamana la plaja in 2018, dezvaluie echipa din spatele motorului gratuit de cautare a ofertelor de calatorie momondo.ro, pornind de la preferintele de calatorie ale romanilor pentru perioada iunie - august 2018.Cele mai cautate destinatii de catre romani in perioada 1 iunie - 31 august 2018 sunt cele care impart acelasi continent european si din care, implicit, nu lipseste un strop de mare.Grecia, Italia, Spania, Cipru sunt principalele tari catre care mai multi romani se indreapta vara aceasta.In topul preferintelor se afla Barcelona, care a inregistrat cele mai multe cautari de zbor, fiind urmata de Heraklion si Paphos. Totodata, Portugalia si Franta continua lista destinatiilor catre care romanii zboara pentru o vacanta la plaja, ramanand in principal in Lisabona si, respectiv, in Nisa.Dintre 10 cele mai populare destinatii, cea mai ieftina din punct de vedere al costului de zbor este Atena, conform datelor momondo.ro.Un zbor dus-intors catre capitala Greciei costa, in medie, 83 de euro / persoana. In aceasta vara, odata cu introducerea ofertelor de zbor direct, Paphos a devenit mai accesibil calatorilor care pornesc la drum din Bucuresti. Acest oras cu iesire la Marea Mediterana a urcat rapid in topul cautarilor, fiind a doua cea mai ieftina destinatie in care poti ajunge platind, in medie, 134 de euro pentru un zbor dus-intors in lunile de vara.Costuri usor mai ridicate sunt pentru o calatorie catre Palermo, in medie de 140 de euro, fiind a treia cea mai ieftina destinatie in care mai multi romani merg in concediu la plaja vara aceasta.Pe de alta parte, Lisabona este cea mai scumpa destinatie, pentru care va trebui sa platesti mai mult decat dublu, comparativ cu zborul catre Atena, daca ai in plan o vacanta acolo in aceasta vara."Lunile calde de vara promit mai multe experiente traite sub cerul liber decat in orice alta perioada din an. Marile orase ale lumii isi deschid portile sa intampine mai multi calatori decat in celelalte luni, iar cele cu iesire la mare urca din start in topul cautarilor. Desi costurile de calatorie sunt mai ridicate in aceasta perioada, rezervarea zborului cu 60 de zile in avans poate aduce economii, in medie de 34%, asa cum arata datele studiului nostru anual de zboruri. In plus, calatorii care cauta inspiratie si recomandari pot accesa gratuit optiunea Descopera si citi despre vacantele la plaja", a declarat Mircea Giurca, purtatorul de cuvant momondo in Romania.In ceea ce priveste costurile de cazare pe timpul verii la un hotel de 3-4 stele in marile orase preferate de calatorii romani, acestea schimba usor topul celor mai ieftine destinatii.Conform analizei motorului de cautare momondo.ro, Atena ramane cea mai ieftina optiune pentru vacanta de vara din punct de vedere al pretului pe care romanii il vor plati la cazare. Pentru o saptamana intr-un hotel de 3-4 stele, bugetul mediu ajunge la aproximativ 476 de euro. Palermo este a doua cea mai ieftina destinatie de cazare din topul preferintelor romanilor in perioada iunie - august 2018, cu un cost mediu de 497 de euro pentru sapte nopti de odihna la hotel.Desi costurile de zbor catre cea mai cautata destinatie de catre romani pentru vara aceasta, Barcelona, o pozitioneaza in primele cinci cele mai ieftine din top 10, cand vine vorba de cazarea la hotel, capitala catalana este printre cele mai scumpe optiuni, alaturi de Lisabona, Palma de Mallorca si Nisa. Costurile medii pentru o saptamana la hotel de 3-4 stele sunt cuprinse intre 777 si 812 euro in aceste destinatii.Exista, totodata, romani care prefera sa mearga la plaja in tara, in principal la Marea Neagra. Printre cele mai ieftine oferte la hotel de 3-4 stele se numara cele din Costinesti si din Eforie Nord. O saptamana de cazare ajunge sa coste, in medie, 476 de euro, respectiv 497 de euro.Un buget mai ridicat este de luat in calcul de catre cei care vor merge la Neptun, unde costurile pentru sapte zile la hotel de 3-4 stele sunt, in medie, de 560 de euro. Cu variate optiuni de cazare la hoteluri care mentin aceleasi standarde, Constanta si Mamaia sunt destinatiile populare pentru un concediu la plaja, pentru care, insa, bugetul pentru o saptamana urca la 700, respectiv, 770 de euro.In timp ce bugetul care acopera cazarea la Costinesti si la Eforie Nord poate fi comparat cu cel din Atena si Palermo, o saptamana de odihna la hotelurile din Constanta si Mamaia ajunge la costurile intalnite in Heraklion, Barcelona, Lisabona pentru servicii de 3-4 stele.