Iata care sunt destinatiile de vacanta preferate de romani in vara lui 2019

O analiza a specialistilor agentiei de turism online eSky arata ca numarul de rezervari pentru perioada de vara depaseste cu aproape 50% cele de anul trecut.Cresterea zborurilor internationale a fost de 45,5% iar a celor interne de 66%.52% din calatoriile in strainatate au fost cu sejururi de pana la 7 zile, si aproape 33% - au durat intre 7 si 14 zile. Peste 65% din rezervari au fost facute prin intermediul dispozitivului mobil, cu 3,3% mai mult fata de anul trecut.Astfel, se confirma apetitul crescut al romanilor pentru tehnologie si utilizarea de smartphone-uri pentru cumparaturile online in domeniul turismului.Zborurile internationale preferate de romani au fost catre tari precum Marea Britanie, cu peste 22,6 % din numarul total de bilete de avion achizitionate. Aceasta este urmata de Italia (20%), Germania (13%) si Spania (9%).Orasul preferat a fost Londra, urmat de Milano, Bruxelles, Roma si Paris. Interesant de remarcat este faptul ca Viena este clasata imediat dupa, in timp ce anul trecut era abia pe locul 28. Acest lucru este cel mai probabil legat de preturile mult mai bune pe care le avem in acest an - o medie de 83 EUR fata de 180 EUR in 2018.In vara 2019, pretul mediu al biletelor de avion pentru zborurile internationale a fost de 121 EUR, in scadere cu 18 EUR fata de 139 EUR in 2018. Italia a avut cele mai ieftine bilete din Romania cu o medie de 82 EUR cost pe bilet.Rezervarile pentru destinatii domestice au crescut cu 66% fata de vara anului trecut.Aeroporturile din care au decolat cele mai multe zboruri achizitionate in tara au fost: Henri Coanda din Bucuresti cu 46,6%, Cluj-Napoca cu 15%, Timisoara cu aproape 14%, Iasi 9%.Pretul mediu al biletelor de avion pentru zborurile interne in sezon a fost de 72 EUR, iar destinatia Timisoara a avut cel mai mic cost mediu de 55 EUR pe bilet.In medie, cele mai mici preturi ale biletelor pentru sezon au fost in lunile decembrie, mai si iunie, au raportat specialistii eSky.