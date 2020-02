In ciuda epidemiei, premierul Italiei sustine ca tara este sigura pentru turism

"Italia este o tara sigura pentru calatorii si pentru turism, probabil mai sigura decat multe altele", a declarat Giuseppe Conte la o conferinta de presa.Numarul cazurilor de coronavirus din Italia, cea mai afectata tara din Europa, a ajuns marti la 283, din care sapte decese. Regiunile cele mai afectate sunt Lombardia si Veneto, dar s-au inregistrat, de asemenea, cazuri in Alto Adigio, Toscana si Sicilia.Conform celor mai recente date publicate de Ministerul Turismului si de Agentia Nationala de Turism ENIT, turistii straini care au vizitat Italia au petrecut in total 360 de milioane de nopti in primele zece luni din 2019, in crestere cu 4,4% fata de perioada similara din 2018, ei cheltuind aproximativ 40 de miliarde de euro, un avans de 6%."Vrem sa dam un nou rol central sectorului turismului din Italia, care contribuie cu aproape 13% la Produsul Intern Brut si unde lucreaza 4,2 milioane de persoane. Aceste date ne fac lideri europeni la turism", a declarat luna trecuta Lorenza Bonaccorsi, subsecretar de stat in Ministerul Turismului.Conform datelor Eurostat, Spania, Franta, Italia si Germania sunt cele mai cautate destinatii turistice din Uniunea Europeana.