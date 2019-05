Inca 20.000 de tineri de 18 ani din UE vor calatori gratuit prin Europa pentru o luna de zile

Candidatii trebuie sa se fi nascut intre 2 iulie 2000 si 1 iulie 2001 si sa fie pregatiti sa calatoreasca intre 1 august 2019 si 31 ianuarie 2020 pentru oCei interesati sa participe pot depune cereri prin intermediul Portalului european pentru tineret pana pe 16 mai . Un comitet de evaluare va evalua cererile si va selecta castigatorii. Candidatii vor fi informati cu privire la rezultatele selectiei in luna iunie 2019.Candidatii selectionati vor putea calatori individual sau intr-un grup de pana la cinci persoane. Ca regula generala, acestia vor calatori cu trenul. Cu toate acestea, pentru a se asigura un acces larg pe intregul continent, participantii vor putea sa utilizeze si alte mijloace de transport, cum ar fi autobuzul sau feribotul, sau, in mod exceptional, avionul."Sunt mandru sa duc mai departe initiativa DiscoverEU si sa ofer unui numar mai mare de tineri sansa de a avea o experienta cu adevarat europeana. Sper ca participarea la DiscoverEU ii va inspira sa se implice in comunitatile lor si sa devina ambasadori ai Europei. Implicarea lor poate lua forma votului la alegerile pentru Parlamentul European, incurajarii altor tineri sa faca acelasi lucru sau colaborarii cu noi pentru a construi societati pline de viata" a declarat comisarul european pentru educatie, cultura, tineret si sport, Tibor Navracsics.Comisia Europeana intentioneaza sa lanseze o a patra runda de candidaturi inainte de sfarsitul anului 2019.DiscoverEU este o experienta de calatorie deschisa tinerilor europeni, inclusiv celor proveniti din medii defavorizate, menita sa combine calatoriile cu invatarea. Comisia a lansat initiativa in iunie 2018, cu un buget initial de 12 milioane euro.. Pana in prezent, aceasta a oferit unui numar de aproximativ, a explora bogatul patrimoniu cultural al continentului, a lua contact cu alti oameni, a invata de la alte culturi.In cadrul urmatorului buget pe termen lung al UE (2021-2027), Comisia Europeana a propus o finantare deprin viitorul program Erasmus. In cazul in care Parlamentul European si Consiliul sunt de acord cu aceasta propunere, alti