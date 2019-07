Portugalia a inregistrat un numar record de cetateni straini in 2018. Romanii, in topul celor mai multi vizitatori

Este cel mai ridicat numar de cetateni straini care s-au stabilit in Portugalia, de cand s-a inceput publicarea acestor date, in 1976, si al treilea an de crestere consecutiva.Lista tarilor cu cei mai multi cetateni care si-au stabilit anul trecut rezidenta in Portugalia include: Brazilia (105.423), Republica Capului Verde (34.663), Romania (30.908), Ucraina (29.218), Marea Britanie (26.445), China (25.357), Franta (19.771), Italia (18.862), Angola (18.382) si Guinea-Bissau (16.186), se arata in raportul RIFA.Ministrul Afacerilor Interne, Eduardo Cabrita, le-a spus jurnalistilor ca tendinta de crestere a numarului cetatenilor straini care locuiesc in Portugalia, care a inceput in 2016, se va mentine si in acest an.Pentru a imbunatati serviciile acordate strainilor in Portugalia, Guvernul a decis prelungirea programului de lucru al Politiei de frontiera, intre 8:30 si 20:00, a explicat Eduardo Cabrita.Acesta a adaugat: "Schimbarile demografice si succesul economiei portugheze au determinat in ultimii trei ani, si in special in 2018, cresterea semnificativa a numarului de cetateni straini care s-au stabilit in Portugalia. Tara considera ca este "un fapt necesar si pozitiv" sosirea studentilor, muncitorilor, cercetatorilor si investitorilor straini.Conform raportului RIFA, mai mult de doua treimi (68,9%) dintre cetatenii straini care s-au stabilit in Portugalia locuiesc in districtele: Lisabona (213.065), Faro (77.489) si Setubal (40.209).Populatia tarii sud-vest europene era in declin constant incepand din 2007, numarul nasterilor fiind mai mic decat cel al deceselor. Aproximativ 21% din locuitorii Portugaliei au varste de cel putin 65 de ani, aceasta proportie fiind a patra ca marime din Uniunea Europeana.Solutionarea problemei demografice prin atragerea de migranti tineri, atat straini, cat si portughezi din diaspora, a fost una dintre prioritatile actualului Guvern de la Lisabona inca de la preluarea mandatului, in 2015.