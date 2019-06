Romanii, spaniolii si portughezii, in topul turistilor care au calatorit preponderent in propria tara in 2017

Cel mai ridicat procent al calatoriilor rezidentilor UE in propria lor tara (calatorii interne) s-a inregistrat in Romania (94%), Spania (91%), Portugalia (89%), Grecia (88%), Franta (87%) si Bulgaria (86%).Pe de alta parte, cel mai ridicat procent al calatoriilor in afara tarii a fost consemnat in cazul rezidentilor din Luxemburg (98%), Belgia (80%), Malta (68%) si Slovenia (62%).Principalele mijloace de transport folosite in calatorii ale rezidentilor Uniunii Europene au fost vehiculele motorizate (masini private sau inchiriate), cel mai ridicat procent fiind in Slovenia (85% din calatorii), Portugalia (80%), Cehia (79%), Spania si Bulgaria (ambele cu 77%), iar cel mai redus in Luxemburg si Cipru (ambele cu 48%) si Irlanda (49%).Avioanele au fost principalul mijloc de transport pentru turistii din Malta (63%), Cipru (49%), Irlanda (43%) si Luxemburg (42%), in timp ce in sase tari a fost sub 10%: Romania (3%), Bulgaria (5%), Cehia (6%), Croatia si Slovenia (ambele cu 8%).Cel mai mult au folosit trenurile turistii din Franta (15%) si Germania (14%), la polul opus fiind Grecia si Slovenia (ambele cu 1%), Bulgaria si Croatia (ambele cu 2%).Canalele navigabile au fost principalul mijloc de transport in Malta (37%) si Grecia (62%), in timp ce turistii au preferat autobuzele in Romania si Croatia (ambele cu 19%), Bulgaria (16%) si Estonia (15%).Durata medie a innoptarilor in structurile de cazare turistica variaza de la zece nopti pentru rezidentii din Grecia (9,9 nopti), la 7,1 nopti pentru Luxemburg, 6,4 nopti pentru Belgia si Olanda, pana la mai putin de patru nopti pentru rezidentii din Letonia si Estonia (ambele cu 3,3 nopti), Finlanda (3,4 nopti), Ungaria (3,6 nopti), Danemarca (3,8 nopti) si Romania (3,9 nopti).Aproape jumatate din totalul calatoriilor (49%) efectuate in 2017 de rezidentii Uniunii Europene au fost pentru vacanta si relaxare, 35% pentru vizitarea rudelor si prietenilor, 12% in interes de afaceri si 4% pentru alte motive.