Turismul din UE pierde un miliard de euro pe luna, din cauza epidemiei de coronavirus din China

Intr-un interviu acordat BFMTV, Breton a semnalat ca "se inregistreaza o incetinire importanta a economiei mondiale", din cauza epidemiei de coronavirus, tinand cont de importanta pe care o are China.Acest impact se resimte in cazul lanturilor de aprovizionare ale multor companii care depind de produse fabricate in China, dar si in turism, deoarece chinezii nu mai calatoresc.Comisarul francez a precizat ca, din acest motiv, au fost cu doua milioane de innoptari mai putine in cele 27 de state ale UE, incepand din ianuarie, si asta inseamna o reducere a veniturilor cu un miliard de euro pe luna.