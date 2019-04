Diaspora vine acasa de Paste: Marea Britanie si Italia, principalele tari din care se intorc romanii

In 2018 s-a inregistrat o crestere cu 30% a biletelor de avion in perioada Pastelui ce au avut ca destinatie finala Romania, iar procentul se pastreaza si in 2019. Peste 50% dintre romanii care vin acasa de sarbatori, au ca punct de plecare aeroporturi din Marea Britanie, Germania si Italia.Pretul mediu al biletului de avion din Europa spre diferite aeroporturi din tara variaza intre 85 euro (Timisoara) si 192 euro (Iasi).Cei mai multi romani care au rezervat bilete prin Vola.ro spre Romania pentru perioada Pastelui au ca tara de provenienta Marea Britanie (peste 26% dintre rezervari), urmata de Italia (16,9%), Germania (12%), Belgia, Franta si Spania (8-9%).Cel mai frecventat aeroport - destinatie din Romania este Bucuresti. Pretul mediu al unui bilet de avion spre Bucuresti este de 163 euro / persoana. Circa 20% dintre calatori vin din Marea Britanie, 12% din Italia, 10% din Franta, 5% din Spania.Pretul mediu al unui bilet de avion spre Iasi este de 192 euro / persoana. Jumatate dintre pasageri vin din Marea Britanie si Belgia.Pentru a calatori la Cluj, pretul mediu al biletului de avion este de 113 euro. Peste 30% dintre calatori vin din Marea Britanie, iar 25% zboara la Cluj de pe Otopeni.Pentru Bacau, pretul mediu al biletului de avion este de 171 euro (principalul punct de plecare fiind Marea Britanie) iar pentru Timisoara a fost de 85 euro (Otopeni fiind principalul aeroport sursa)."Neoficial, peste 4 milioane de romani locuiesc in afara granitelor tarii, cu peste un milion de romani inregistrati doar in Spania si Italia si cate 500.000 de romani in Marea Britanie, Germania si Franta.Sunt romanii care trimit peste 4 miliarde de euro anual acasa, dar carora putine companii le se adreseaza.Anul acesta de Paste ne-am propus sa ne adresam lor printr-o campanie intitulata "Hai Acasa", care a depasit deja un milion de vizualizari. Dincolo de biletele rezervate, colegii nostri din Departamentul de Relatii cu Clientii sunt gata sa ii asiste non-stop chiar si in perioada sarbatorilor pascale, totul pentru ca drumul lor acasa sa fie cat mai facil", a declarat Claudia Tocila, Head of Marketing Vola.roBilete mai scumpe in 2019.Daca in anul 2018 romanii au platit in medie 170 de euro pentru un bilet de avion spre destinatii externe in perioada Pastelui, in 2019 pretul mediu a crescut la 180 euro. Principalele destinatii sunt orasele europene precum Londra, Paris, Barcelona, Madrid, Roma, Milano dar si Grecia, prin prisma comunitatii de crestini ortodocsi de acolo.Au fost inregistrate si rezervari pentru destinatii indepartate precum Dubai sau chiar SUA, Canada si Thailanda.Numarul romanilor care aleg ca punct de plecare sau sosire alte aeroporturi din tara este in crestere. Timisoara, Iasi, Cluj dar si aeroporturi mai mici precum Craiova, Oradea si Sibiu, vor inregistra trafic intensificat in perioada sarbatorilor Pascale.Desi numarul biletelor de avion disponibile este mai mic, iar preturile mai mari cu pana la 30%, romanii prefera sa rezerve biletele de avion pentru reintoarcerea acasa pe ultima suta de metri. In 2018, spre exemplu, cele mai multe rezervari au fost facute chiar in Saptamana Mare, inregistrandu-se in jur de 10.000 de cautari pe zi. Recordul pentru cautarile din primele doua saptamani ale lunii Aprilie, 2019, este de aproape 20.000 de cautari intr-o singura zi.