FT: UniCredit ar putea fuziona cu rivalul francez Societe Generale

Potrivit Financial Times, care citeaza surse din apropierea acestui dosar, directorul general de la UniCredit SpA, francezul Jean-Pierre Mustier, fost director al diviziei de investment banking a Societe Generale, a promovat aceasta idee de mai multe luni iar directorii Societe Generale studiaza si ei posibilitatea unei fuziuni.Mai multi directori din cadrul ambelor parti au subliniat ca discutiile sunt deocamdata intr-un stadiu preliminar iar situatia politica volatila din Italia a dus la extinderea calendarului pentru un posibil acord dincolo de planul initial de 18 luni.Jean-Pierre Mustier considera Societe Generale un partener ideal pentru UniCredit SpA, punand accentul pentru divizia sa de banking si operatiunile din Europa de Est. Pentru Societe Generale, unul din principalele beneficii ale unei fuziuni ar fi dobandirea unei pozitii de lider in Italia si Germania, atat in sectorul de retail cat si in cel de corporate banking.Intr-un comunicat de presa, Societe Generale a dezmintit existenta unor discutii in interiorul Consiliului de administratie cu privire la o posibila fuziune cu UniCredit. La randul sau, banca italiana a refuzat sa comenteze articolul publicat in Financial Times dar a subliniat ca planul sau de relansare "Transform 2019" se bazeaza pe crestere organica.Bancile europene sunt presate sa se intareasca avand in vedere ca sunt relativ mici comparativ cu rivalii americani. Financial Times a anuntat luna trecuta ca membrii Consiliului de administratie al Barclays au discutat un plan de combinare cu rivalul britanic Standard Chartered. La randul sau, Banca Centrala Europeana a semnalat ca este posibil sa apara fuziuni transfrontaliere in cadrul eforturilor de creare a uniuni bancare paneuropene.De la numirea sa in fruntea UniCredit, in luna iulie 2016, UniCredit a demarat un vast proces de reorganizare care s-a reflectat in mod pozitiv asupra rezultatelor sale financiare si soliditatii capitalului.Banca italiana a derulat o majorare de capital de 13 miliarde euro, a vandut mai multe active si credite neperformante in valoare de 17,7 miliarde euro si a eliminat 14.000 de posturi.UniCredit este prezent in 17 tari din lume, cu peste 8.500 de sucursale si 147.000 de angajati. UniCredit este unul dintre cele mai mari grupuri bancare din Europa Centrala si de Est, unde realizeaza aproximativ 16% din veniturile sale. Grupul italian este prezent si in Romania prin UniCredit Bank Austria.Societe Generale, unul dintre cele mai mari grupuri europene de servicii financiare, are 154.000 de angajati si 32 de milioane de clienti in intreaga lume. In Romania, BRD-Groupe Societe Generale este cea de-a doua banca dupa totalul activelor.