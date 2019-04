UniCredit este vizata de o ancheta antitrust demarata de Comisia Europeana

UniCredit a precizat ca in data de 31 ianuarie 2019 a primit din partea Comisiei Europene o comunicare de obiectii in legatura cu o ancheta in curs a Executivului comunitar privind suspiciunile de incalcare a legislatiei antitrust cu privire la emiterea de obligatiuni guvernamentale."Termenul limita pana la care UniCredit poate raspunde la obiectiile ridicate de Comisia Europeana este 29 aprilie si poate fi prelungit la discretia Comisiei", urmand ca ulterior sa fie acordata posibilitatea unei audieri, a precizat banca italiana intr-un comunicat.In data de 31 ianuarie, Comisia Europeana a acuzat opt banci care in perioada 2007 - 2012 au format un cartel in domeniul tranzactionarii bondurilor guvernamentale din zona euro. Numele celor opt banci nu au fost dat publicitatii. Autoritatea antitrust a precizat ca unii traderi ai bancilor au schimbat informatii sensibile din punct de vedere economic si au coordonat strategii de tranzactionare a bondurilor denominate in euro, in special prin camere virtuale online.Companiile care incalca reglementarile UE pot primi o amenda de pana la 10% din cifra lor globala de afaceri.UniCredit SpA este prezent in 17 tari din lume, cu peste 8.500 de sucursale si 147.000 de angajati. UniCredit este unul dintre cele mai mari grupuri bancare din Europa Centrala si de Est, unde realizeaza aproximativ 16% din veniturile sale. In Romania, UniCredit Bank Austria, divizie a grupului bancar italian UniCredit, si-a majorat participatia pe care o detine la UniCredit, de la 50,5% pana la 95,6% din actiuni, prin preluarea pachetului de 45% detinut de omul de afaceri Ion Tiriac.