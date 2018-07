UE permite Deutsche Telekom sa preia UPC Austria

Executivul comunitar a subliniat ca entitatea rezultata de pe urma combinatiei dintre UPC Austria si T-Mobile Austria nu isi va utiliza pozitia de piata pentru a-i inlatura pe rivali. "Noua companie va continua sa se confrunte cu o competitie semnificativa din partea altor jucatori precum fostului monopol A1 Telekom Austria si a Hutchison Drei Austria", a informat Executivul comunitar, citat de Reuters.Prin preluarea UPC Austria si a celor 500.000 de utilizatori, Deutsche Telekom va putea concura mai bine cu fostul monopol Telekom Austria, care are 1,5 milioane utilizatori.Liberty Global este cea mai mare companie internationala de comunicatii prin cablu, cu operatiuni in peste 30 de tari din Europa, America Latina si Caraibe. Operatorul de telecomunicatii UPC Romania, parte a Liberty Global, a inregistrat in 2016 venituri nete de 689,3 milioane lei, in crestere cu 8,8% fata de 2015.In luna mai a acestui an, Liberty Global a anuntat ca a ajuns la un acord definitiv privind vanzarea operatiunilor sale din Germania, Ungaria, Romania si Cehia catre grupul de telefonie Vodafone pentru aproximativ 18,4 miliarde de euro.Achizitia operatiunilor Liberty Global de catre Vodafone va crea, in Romania, o companie cu o cota totala de piata de 25% dupa veniturile totale. Compania creata in urma achizitiei va putea oferi servicii TV interactive, de internet in banda larga si de telefonie fixa, precum si servicii mobile, pentru cei 9,9 milioane de clienti mobili ai Vodafone Romania si pentru utilizatorii celor 2,1 milioane de abonamente de servicii fixe ale UPC Romania.