Ai chef de vacanta? Afla cum sa iti planifici eficient escapadele!

Pe cont propriu sau prin agentie?

Vei avea sau nu companie?

Scopul calatoriei

Data la care vrei sa pleci

Durata vacantei

Cati bani ai la dispozitie?

Asigurarea macar a minimului necesar

Sigur ai toate actele necesare?

Nimic nu poate fi mai incitant decat sa iti planuieste vacanta si, totodata, nimic mai greu. Exista, din fericire, o lista cu lucrurile de facut pentru a te ajuta.Atunci cand iti planuiesti vacanta, ai multe lucruri de care trebuie sa tii cont. O escapada de acest gen trebuie calculata cat mai eficient pentru a fi una de care sa te bucuri la maxim si lipsita de griji.Modul prin care incepi sa iti planuiesti vacantele depinde chiar de acest aspect: de cum anume alegi sa o planuiesti. Trebuie sa te decizi daca vrei sa te ajute o agentie de turism , care iti poate gasi totul si obtine reduceri sau daca te incumeti sa pui fiecare lucru la punct pe cont propriu.Cu siguranta aspectul care conteaza si din punct de vedere financiar, dar si emotional, este faptul daca ai sau nu un companion sau chiar mai multi pentru calatorie. Daca sunteti doi sau mai multi, puteti opta pentru plata unor lucruri la comun, cum ar camera de hotel. Insa si mai important este avantajul emotional. Cu siguranta vei avea parte de mult mai multa distractie alaturi de altcineva.Chiar daca se intampla sa mergi pe cont propriu, tot poate fi o experienta interesanta. Cine stie? Poate vei gasi chiar la destinatie pe cineva cu care sa te imprietenesti.Eliminam de aici elementul calatoriei de afaceri. Aceea nu se poate considera o vacanta propriu-zisa. Aici este vorba de calatorie cu scopul de a te distra, de a cunoaste cultura sau, cazul cel mai fericit, ambele variante. Daca te hotarasti cu care este scopul, vei stii exact ce anume ar trebui sa vizitezi, ce evenimente sa urmaresti si asa mai departe.De exemplu, daca vrei sa planifici o vacanta in Grecia , poti alege sa vizitezi doar obiectivele turistice, doar plajele si sa mergi in croaziere sau chiar ambele. Tine exclusiv de tine ce anume alegi.Data la care vrei sa pleci este importanta din doua motive principale: pentru a putea aranja transportul (mai ales cand este vorba despre avioane) si pentru a avea siguranta ca scopul calatoriei va fi atins.De exemplu, nu este o idee buna sa mergi in perioada iernii undeva unde vrei sa vizitezi atractii turistice in aer liber.Cu siguranta ca, daca iti va placea destinatia, nu vei dori sa mai pleci. Cine nu ar vrea sa prelungeasca placerea de a fi undeva nou si interesant? Durata vacantei, insa, pe langa factorii personali (cum ar fi munca), este conditionata de suma de bani pe care o ai. Asa ca va trebui sa te gandesti si la aceste lucruri.Pentru a pleca intr-o vacanta (si nu doar cu gandul), vei avea nevoie de bani. Din pacate, nu exista alta varianta, asa ca, dupa ce ai stabilit ce vrei sa faci acolo, cu ce anume vei calatori si unde vei sta, fa-ti un calcul inainte sa programezi totul.Calculeaza cat poti de bine pentru a nu avea surprize neplacute. Pana la data plecarii, incearca sa economisesti cat de mult poti. Nimanui nu ii strica mai multi bani decat a calculat ca are nevoie.Nu trebuie sa mergi pe varianta unei vacante luxoase daca nu ai posibilitatea, insa fii sigur/a ca iti acoperi un minim de necesitati care sa te faca sa te simti confortabil.Inainte de plecare, verifica de doua, trei sau zece ori daca ai toate actele necesare la tine. Ar fi pacat sa fie nevoie sa anulezi vacanta din cauza faptului ca realizezi la aeroport ca ti-ai uitat acasa buletinul sau pasaportul.Acum ca stii cum sa iti planuiesti eficient vacantele, tot ce mai ramane este sa iti alegi destinatia. Incearca sa diversifici cat mai mult pentru ca fiecare loc are o poveste si aventuri care te asteapta si pe care sa le povestesti mai tarziu. Profita din plin, distreaza-te si apoi planifica si urmatoarea destinatie!