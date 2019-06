Antalya, destinatia vedeta si in aceasta vara: Are cele mai multe chartere in sezonul 2019

Charterele spre Antalya, principala destinatie de vacanta, sunt operate anul acesta din 10 orase, un numar dublu fata de vara trecuta, noutatile fiind Oradea, Arad, Suceava, Bacau si Baia Mare, alaturi de Bucuresti, Cluj-Napoca, Timisoara, Iasi, Targu Mures."Aproape ca nu mai este oras mare din Romania cu aeroport de unde sa nu plece un charter spre Antalya, care va fi si anul acesta destinatia verii. Produsul turistic oferit de turci este ce isi doresc romanii pentru vacanta lor. E lux de masa cu servicii ireprosabile la hotel, relaxare, mancare si bauturi pentru toate gusturile, divertisment pentru copii si adulti", declara Alin Burcea, CEO Paralela 45.Pe langa cursele spre Antalya, pentru al doilea an consecutiv, turistii care aleg Alanya sau Side ca destinatie de vacanta pot ajunge in Alanya cu o cursa charter Paralela 45 de la Bucuresti.Din calculele turoperatorului, peste 18.000 de turisti aleg pachetele de vacanta cu avionul, all inclusive sau ultra all inclusive la hoteluri de patru si cinci stele, la un buget de cel putin 1.161 de euro/familie de doi adulti si doi copii. Cele mai cautate sunt hotelurile cu locuri de joaca, piscine, tobogane, discoteca, ateliere creative pentru copii si meniuri speciale. Adultii le aleg pentru centrele spa, unde folosesc sauna, baia turceasca, tratamente corporale ori faciale, si magazinele din lobby-urile hotelurilor.Vara acesta copiii au gratuitate la zborurile spre Antalya, indiferent de varsta, dar si la cazare, in functie de hotel, cei cu varsta cuprinsa intre doi si 6.99 ani ori doi-14.99 ani.Pentru perioada urmatoare, o serie de oferte de vacanta in Turcia au reducere de pana la 35%. Astfel, un pachet pentru doi adulti si doi copii poate costa de la 1.346 de euro/hotel de cinci stele in Alanya sau 1.444 de euro/hotel de cinci stele in Antalya, cu plecare din Bucuresti, de la 1.442 de euro/familie cu plecare din Cluj-Napoca, 1.390 de euro/familie cu plecare din Oradea sau 1.161 de euro/familie, cu plecare din Arad.Alti 7.000 de turisti prefera transportul individual pentru vacante atat in Antalya, cat si in zona Bodrum (Didim, Kusadasi, Marmaris), unde cazarea costa de la 21 de euro/camera/noapte.Dintre excursiile optionale, cel mai des sunt preferate raftingul pe raul Kaprucay, care costa 45 de euro/adult si 20 de euro/copil, buggy safari (54 de euro/adult si 31 de euro/copil) . Pasionatii de cultura si peisaje aleg, de regula, excursia Side-Aspendos-Manavgat (55 de euro/adult si 30 de euro/copil), terasele calcaroase din Pamukkale (70 de euro/adult si 35 de euro/copil), orasele antice Myra si Demre (60 de euro/adult, 30 de euro/copil).Agentia de turism Paralela 45 a fost infiintata in aprilie 1990, fiind una dintre primele trei agentii private din Romania. Turoperator consacrat in vacante cu zboruri charter in Grecia, Turcia, Tunisia, Egipt, Spania, circuite culturale si istorice in diverse destinatii, programe pentru seniori, croaziere, vacante tailor made, incoming, precum si turism de business, Paralela 45 combina experienta acumulata in 29 de ani cu capacitatea de a tine mereu pasul cu noile tendinte din turism. Din acest an, nivelul noii polite a Paralela 45 este de trei milioane de euro, unul dintre cele mai mari din piata, si va creste an de an, odata cu dezvoltarea companiei.