Cum sa obtii finantare digitala pentru achizitia de vacante in rate

Noul produs de finantare 100% digital este parte a strategiei TBI de dezvoltare a serviciilor oferite pe segmentul de finantare turistica, dupa lansarea de anul trecut a primului produs din portofoliul bancii pe aceasta zona.Aceasta metoda de plata are la baza un flux de finantare online care permite identificarea clientilor printr-un scurt apel video si semnarea electronica a documentelor.Tot acest proces dureaza circa 10 minute. Clientii pot alege sa plateasca pachetul de vacanta in rate egale - intre 6 si 12 - si cu o rata fixa a dobanzii de 18% pe an."Planificarea vacantelor trebuie sa fie simpla si rapida, fara a deveni o povara. Acelasi lucru e valabil si cand vine vorba despre plata vacantei. Noua solutie de finantare permite acest lucru: este o metoda prietenoasa de plata, care le permite clientilor sa se bucure de cumparaturi fara sa simta presiune pe buget", declara Kostas Tovil, Senior Vice President E-Commerce TBI Bank.Despre TBI BankTBI Bank este o institutie bancara parte a grupului 4Finance, cel mai mare grup european de credite de consum accesibile online si pe dispozitive mobile, cu activitati in Romania, Bulgaria, Germania si Suedia. Cu o retea de parteneri care numara peste 6.600 de puncte de vanzare, TBI Bank deserveste peste 1,2 milioane de clienti. Atentia TBI Bank pentru clienti sustine strategia companiei de a deveni furnizor de credite digitale de ultima generatie. Modelul de afaceri de succes si abordarea noastra orientata spre client au sprijinit TBI Bank sa devina cea mai profitabila si eficienta banca din Bulgaria in ultimii 4 ani (Capital K10, 2018) .