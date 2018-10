eTravel Conference 2018 va avea loc pe 24 octombrie la Crowne Plaza

Danilo Nobrega Da Cunha - Head Of Customer Solutions EMEA, Amadeus IT Group

- Head Of Customer Solutions EMEA, Amadeus IT Group Calin Ile - Presedinte, Federatia Industriei Hoteliere din Romania, FIHR

- Presedinte, Federatia Industriei Hoteliere din Romania, FIHR Robert Komartin - Regional Manager, Romania & Hungary Country Manager, Amadeus Romania

- Regional Manager, Romania & Hungary Country Manager, Amadeus Romania Arnaud Valion - Sales Director Europe, Travel Audience GmbH

- Sales Director Europe, Travel Audience GmbH Eugenia Dunaeva - Senior Business Development Manager, CEE Expedia Affiliate Network

- Senior Business Development Manager, CEE Expedia Affiliate Network Iulian Beiu - Online Business Manager, Hotel Link

- Online Business Manager, Hotel Link Marius Turbatu - Global Expansion Director, Esky Group

- Global Expansion Director, Esky Group Razvan Dobre - Hotel Manager, Hotel Nyota

- Hotel Manager, Hotel Nyota Romina Dumitru - Program Manager Online Business Development, Memento Group of Companies

- Program Manager Online Business Development, Memento Group of Companies Elvis Floroiu - Online Manager, Paralela 45

- Online Manager, Paralela 45 Attila Peto - Head of Sales CEE North, Flixbus

- Head of Sales CEE North, Flixbus Razvan Nacea - Founder & Owner, Seytour Medical Tourism

- Founder & Owner, Seytour Medical Tourism Cristina Huzum - Deputy General Manager, Sheraton Bucharest Hotel

- Deputy General Manager, Sheraton Bucharest Hotel Oana Dumitrescu - Analytical Consultant, Google

- Analytical Consultant, Google Iulia Gus - Sales & Marketing Manager, Hotel Transilvania

- Sales & Marketing Manager, Hotel Transilvania Mihai Constantinescu - E-commerce Manager, Tui Travelcenter

- E-commerce Manager, Tui Travelcenter Gabriela Enescu - Hospitality & Travel Digital Marketer, Red Route Digital

- Hospitality & Travel Digital Marketer, Red Route Digital Catalin Macovei - CEO, MoLoSo

- CEO, MoLoSo Alin Nemut - Digital Strategy & Business Development, Adwiz® Marketing

A patra editie eTravel Awards

Best Travel Agency Website

Best Hotel Website

Best GuestHouse Website

Best Travel Marketing Campaign

Best Destination Campaign

Best Facebook Fan Page

Best Instagram Account

Best Travel Application

Special Projects

Best Corporate Travel Blog

Conferinta va reuni specialisti locali si internationali care vor aduce in prim plan strategii de marketing, tendinte in turismul online si social media si vor oferi noi informatii despre targetarea eficienta a potentialilor clienti.Evenimentul este structurat sub forma a doua conferinte si a doua workshop-uri organizate ca master classes si sustinute in paralel, pentru unitati de cazare si agentii de turism.Conferinta se adreseaza celor care isi doresc sa integreze eficient metodele de comunicare si marketing in promovarea afacerii lor, sa creasca vanzarea serviciilor turistice si cresterea notorietatii brandului.Ca la fiecare editie, evenimentul se bucura de prezenta unor, dintre care amintim:In cadrul aceleiasi zile va avea loc si eTravel Awards, competitia care premiaza cele mai eficiente si inovatoare proiecte din industria online a turismului din Romania.Toate proiectele si campaniile vor fi analizate de un juriu format din specialisti in social media, marketing, comunicare, digital si mobile.In cadrul competitiei exista insa doua categorii speciale -si- in care castigatorul este ales atat cu ajutorul juriului, cat si prin vot online.Pentru oricare dintre aceste doua categorii, puteti vota aici: http://vote.evensys.ro Mai multe detalii despre speakeri, program si inscriere sunt disponibile pe: www.etravelconference.ro