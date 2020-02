Vacanta medievala in Romania: Traieste si munceste ca pe vremuri intr-un castel din Transilvania!

Transilvania Trust - Castelul Banffy din Bontida

Scopul proiectului organizat in incinta Castelului Banffy din Bontida este pastrarea si folosirea aplicata a patrimoniului imaterial, a meseriilor traditionale de constructii, implicit promovarea excelentei in reabilitare, a folosirii materialelor si tehnicilor adecvate locale prin interventia directa asupra unui monument istoric de importanta nationala, se arata intr-un comunicat remis Business24.ro.Durata taberelor este de, timp in care participantii vor cunoaste principiile si metodologiile reabilitarii patrimoniului construit prin prelegeri tinute de profesori universitari si specialisti din tara si din strainatate.Iar in cadrulvor lucra cu mesteri restauratori din tara: reconstruiesc bolti, consolideaza structuri istorice, invata tehnici de pictura murala, tehnici de dulgherie si restaureaza mobilier vechi. Programul taberelor contine si cate oPana acum programul a avut aproximativ 3.000 de participanti din 28 de tari, printre care Romania, Ungaria, Albania, Australia, Belgia, Brazilia, Franta, Polonia, Serbia, Slovenia, Suedia, Letonia, Rusia, Marea Britanie si SUA.Taberele se vor desfasura in perioada:(modulul 1) si(modulul 2).Inscrierea se face prin formularul online sau la adresa de e-mail bhct@transylvaniatrust.ro Prima tabara este co-finantata de Administratia Fondului Cultural National din Romania.Taxa de participare este, iar pentru studenti 175 de euro / participant / tabara, sume care reprezinta contributia participantilor la instruire, cheltuielile de cazare si masa la castel.La finalul taberei de restaurare cursantii vor primi unrecunoscut ca si practica universitara, in cazul studentilor.Pentru mai multe detalii vizitati www.transylvaniatrust.ro sau pagina de Facebook a Castelului Banffy din Bontida