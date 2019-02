Kido Express: O calatorie care-i va face pe cei mici sa iubeasca vacanta cu trenul

Calatoria se potriveste copiilor cu varste cuprinse intre 4 si 11 ani, dar si parintilor care vor sa retraiasca amintirile copilariei - perioada inocentei in care totul este simplu, iar visele prind contur mai usor.Creatorii experientei turistice Transilvania Train, agentiile de turism Globe 365 Travel Boutique si Free Spirit Travel, readuc in atentia iubitorilor de trenuri o calatorie speciala, Kido Express.Trenul copilariei isi incepe itinerariul cu o editie dedicata primaverii si Sarbatorilor Pascale in 20 si 21 aprilie.La Kido Express Easter Adventure, Gara de Nord va fi kilometrul zero pentru calatorii aventurosi care pornesc spre Sinaia, la poalele muntilor.Atmosfera de Sarbatoare va fi completata cu ateliere tematice, iar la bord vor fi primiti, in toate editiile anului 2019 mici invitati merituosi.Fiindca vorbim despre un tren al bucuriei, in tren vor avea loc asigurat elevi cu rezultate bune la invatatura, provenind din medii defavorizate ale tarii.Pentru ca aventura pe sine merita o continuare, editia mini-vacantei de 1 iunie este programata in 3 zile succesive, intre 31 mai si 2 iunie. Alaturi de specialisti, calatorii vor cobori din vagoane pentru a descoperi tainele vietii din padure.Kido Express Summer Explorer inseamna intoarcerea la origini.Micii calatori vor invata sa distinga specii de pasari, de plante, chiar si de ciuperci, iar animalele padurii vor fi modele in atelierele de origami, in care fiecare calator isi va pune la incercare dexteritatea.Cea de-a treia editie, Kido Express Mid Summer Joy, are loc in 15, 16 si 17 August 2019, pe ruta Bucuresti - Constanta, cu intoarcere in Bucuresti.Ultima editie din anul 2019, dar nu si cea din urma, se desfasoara in perioada sarbatorilor, cand Mosul aduce Kido Express Winter Edition, in 20 si 21 Decembrie 2019. Copiii vor prinde chip de spiridusi la bordul vagonului, iar Transilvania isi va deschide portile pentru colidatori.Pretul unui pachet Kido Expresss, indiferent de editia aleasa, este de 700 de lei de persoana, iar mai multe detalii veti gasi online , dar si pe pagina de Facebook a proiectului