Un petic de Delta aproape de Bucuresti: Ce mai poti vedea pe langa Parcul Natural Comana

Acest itinerariu natural-cultural este unul deosebit datorita bogatiei speciilor de plante si pasari specifice zonelor umede, dar si traditiilor mestesugaresti si culinare inspirate de traiul in apropiere de Dunare."Noile trasee de bicicleta si drumetie identificate in acesta zona reprezinta o componenta mai mica in cadrul proiectului LENA (Dezvoltarea economiei locale si conservarea naturii in lunca Dunarii - Local Economy and Nature Conservation in the Danube Region n.r.), care beneficiaza de un sprijin financiar de 2 milioane de euro prin Programul Transnational Dunarea, in care activeaza 13 parteneri din 7 tari dunarene. Cele 5 trasee cicloturistice pun in evidenta atat natura, pentru ca ne aflam la Ciocanesti, in situl Natura 2000, dar si traditiile si cultura din satele romanesti dunarene. Sunt trasee accesibile tuturor iubitorilor de bicicleta - cel mai scurt se face intr-o jumatate de zi, iar cel mai lung leaga Ciocanesti de un alt sit Natura 2000, Comana, si se poate face in doua zile", a spus Raluca Dan, manager de proiect LENA in cadrul WWF Romania.Proiectul LENA se desfasoara in perioada 1 ianuarie 2017 - 30 iunie 2019 si isi propune sa consolideze abordari comune integrate si politici in folosul conservarii si utilizarii sustenabile a zonelor protejate (Natura 2000) in lunca Dunarii si de-a lungul afluentilor, care sa duca la crearea unor noi surse de venit in zona bazate pe natura. In acest proiect sunt implicate 7 tari dunarene, respectiv Bulgaria, Croatia, Ungaria, Germania, Romania, Slovenia si Serbia si 11 arii protejate (cuprinzand mai mult de 15 situri Natura 2000), incorporate in comunitatile rurale cu o populatie de aproape o jumatate de milion de oameni.In Romania, WWF-Romania prin intermediul proiectului va colabora cu Parcul Natural Comana, Consiliul Judetean Giurgiu si Ferma piscicola Ciocanesti pentru testarea acestei noi abordari inovatoare pentru dezvoltarea economica bazata pe natura la nivelul bazinului Dunarii."Ciocanesti este o zona pilot in cadrul proiectului LENA si ne-am concentrat pe e-Mobility, vrem sa promovam mobilitatea sustenabila - deplasarea cu bicicleta. Traseele incep din Ferma piscicola Ciocanesti unde se pot vedea o multitudine de pasari, iar in localitate am identificat mestesugari la care se pot face opriri si vizite. Turistii pot vedea cum se faceau pe vremuri butoaiele din lemn, cosurile impletite sau mestesugul celui mai renumit fierar din zona. De asemenea, exista posibilitatea de cazare la ferma piscicola, dar si la pensiunea Pescarul din Ciocanesti. Noi promovam acest sit pentru ca oamenii trebuie sa stie ca ariile protejate Natura 2000 pot aduce beneficii la nivel local si nu inseamna neaparat restrictii. Este o oaza de liniste in natura, unde putem cunoaste oameni deosebiti care tin la traditiile lor si doresc sa duca mai departe aceasta cultura minunata a zonei Dunarii", explica Raluca Dan.Cele 5 trasee pe bicicleta au fost realizate in toamna anului trecut de WWF Romania si Outhentic Cycling Romania, iar Mircea Crisbasanu de la Outhentic Cycling Romania spune ca isi doreste sa promoveze Romania si sate mai putin stiute din"ritmul bicicletei"."Sunt inspirat de mersul pe bicicleta si incerc sa inspir si pe altii. Incercam sa promovam Romania din ritmul bicicletei, sa descoperim sate romanesti mai putin stiute, sa aducem romani si straini si sa-i apropiem de oamenii locului. Avem tururi in zona Dealu Mare - zona viticola - facem si degustari de vin si plimbari cu bicicleta. Avem tururi in Transilvania, in zona satelor sasesti, in Maramures, in zona Dunarii, in Dobrogea, iar aici, in Ciocanesti, am facut deja cateva tururi si anul trecut si anul acesta", subliniaza Crisbasanu.El sustine ca acest tip de business este unul profitabil in conditiile in care turistii straini, in general, isi planifica vacante pe bicicleta in toata legea, " nu doar o zi-doua, ci o saptamana poate si mai bine", deoarece pentru multi dintre europeni mersul pe bicicleta este un stil de viata."Un studiu din 2012 al Federatiei europene de ciclism arata ca intr-un an sunt generate 44 de miliarde de euro in industriile conexe turismului pe biciclete, iar prin comparatie, ca sa ne facem o idee, turismul generat de croazierele de lux atrage o suma de 40 de miliarde de euro. Deci, turismul pe bicicleta este mai profitabil decat croazierele de lux, iar Romania se inspira si urmeaza acest trend", afirma reprezentantul Outhentic Cycling Romania.Zona de plecare in aceste trasee, fie pe jos sau pe bicicleta, este ferma piscicola Ciocanesti. Situata in lunca Dunarii Inferioare, la doar doi kilometri de fluviu, aceasta face parte din aria naturala protejata Natura 2000. Formata din 30 de bazine piscicole insumand peste 230 de hectare, este un bun exemplu de gestionare durabila a unei ferme in armonie cu natura, spun cei de la WWF Romania. Aici isi gasesc loc de cuibarit si hranit peste 20.000 de pasari migratoare dintre care 30 de specii de pasari protejate la nivel european. De la observatorul de pasari amenajat in ferma se pot vedea majoritatea speciilor intalnite in Delta Dunarii.Potrivit reprezentantului Societatii Ornitologice Romane (SOR), Mihai Avedic, in minidelta de la Ciocanesti cuibaresc in jur de 100-110 specii de pasari. Pot fi observate specii ca starcul de noapte, cormoranul mic si cormoranul mare, starcul cenusiu, rata rosie, pelicanul cret si pelicanul comun, cufundacul polar, ferestrasul mic, codalbul, etc. Natura luxurianta si bogatia de specii de pasari atrage iubitorii de birdwatching din intreaga tara.Marin Hodorogea, proprietarul fermei piscicole Ciocanesti, produce puiet de aproape 40 de ani, din 1980, si spune ca a colaborat permanent cu WWF Romania cautand sa imbine activitatea de productie cu biodiversitatea si mentinerea echilibrului ecologic, dar atrage atentia si asupra greutatilor pe care le intampina din cauza lipsei fortei de munca si a pagubelor produse de cormorani si pelicani."Avem 15 locuri de munca aici la ferma, dar intampinam greutati din acest punct de vedere, ca peste tot in tara. Tehnica pescuitului nu s-a modernizat asa de mult, iar un navod nu se poate trage in mai putin de 8 oameni si noi avem nevoie de forta de munca, mai ales in perioada pescuitului, cand este toamna sau iarna. Pasarile ihtiofage sunt insa principala problema, care in curand ne va face activitatea imposibila. De la revolutie incoace producem si peste de consum, nu doar puiet, intrucat cererea de puiet este din ce in ce mai scazuta. Suntem intr-o zona inconjurata de rezervatii si de locuri de hranire a acestor pasari. De aceea am colaborat permanent cu WWF si am cautat sa imbinam activitatea cu biodiversitatea, cu activitatea de productie si mentinerea echilibrului ecologic, am accesat fonduri europene pe mediu, dar inmultirea in exces a acestor pasari ne creeaza probleme. Avem o invazie de pelicani 300 - 400, din cauza lipsei pestelui din Delta s-au concentrat in zonele unde se produce peste si in special puiet", spune Hodorogea.El sustine ca prin vechiul program operational de pescuit - POP 2007-2013 s-au primit compensatii timp de patru ani pentru pagubele produse de aceste pasari si mentinerea biodiversitatii, dar pe actual POPAM 2014-2020, acestea nu au mai fost incluse si de aceea se impune un inventar si o limitare a lor."Aici este o micro-delta - poate nici in Delta nu intalnim atatea specii de pasari cate sunt aici, iar cele mai mari pagube le produc pelicanii si cormoranii. Am primit compensatii patru ani, dar acum nu mai primim, iar cormoranii mananca peste in fiecare an. Pierderile sunt de peste 60%, dar ajung uneori si la 100%. Solutiile pe care le vedem noi: un inventar al acestor pasari si limitarea lor", a mai spus proprietarul fermei.Ciocanesti-Dunare este un petic de delta atat de aproape de orasele Baraganului, "o comoara inca in curs de descoperire si tocmai de aceea natura are cele mai mari drepturi in zona", potrivit WWF Romania.Traseul de la Ciocanesti Dunare din judetul Calarasi, de o jumatate de zi, a fost parcurs pe bicicleta saptamana trecuta impreuna cu reprezentantii WWF Romania si Outhentic Cycling Romania.