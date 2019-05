4 lucruri de vazut in Brasov la prima ta vizita

Pornind de la stradutele stramte si lungi ale orasului, centrul vechi atat de animat de turisti si pana spre Biserica Neagra, descoperi pas cu pas un oras frumos, vechi si bine pastrat.Nu ai timp sa poposesti foarte mult la masa, asa ca vei poti comanda online mancare fast food in Brasov , pentru a te putea tine de itinerariul pe care ti l-ai propus.Daca te afli in prima ta vizita pe aceste meleaguri, ar fi bine sa nu ratezi niciun indiciu din cele de mai jos, fiind elemente simbol ale Brasovului:Acesta este un obiectiv-simbol al orasului, un loc care pastreaza vie traditia si istoria locului, un loc-muzeu. Prima Scoala Romaneasca se afla situata chiar in incinta bisericii Sfantul Nicolae, fiind un punct de atractie pe care nu poti sa nu il vizitezi.Este o cladire veche, construita in anul 1495, in stil baroc. Primele lectii au fost predate in anul 1559. Odata ce pasesti in acest loc nu ai cum sa nu fii surprins de sala Anton Pann, Diaconul Coresi sau de muzeul Junii Brasovului. Tot aici gasim tiparnita lui Coresi.Acestea sunt doua repere istorice de mare insemnatate pentru orasul Brasov. Demult serveau drept puncte de aparare, astazi fiind pastrate si consevate pentru a le demonstra semnificatiile istorice si culturale.In interiorul celor doua turnuri se organizeaza uneori evenimente, fiind un loc cu o bogata incarcatura culturala si spirituala. Tinand cont de peisajul din jurul acestora, precum si de panorama asupra orasului pe care o oferas, ar fi bine sa treci pe lista ta de obiective o plimbare pe jos pana aici si mai mult ca sigur te vei bucura de tot ceea ce vei vedea.In centrul orasului se afla Piata Sfatului, un loc animat de turisti veniti de peste tot, din tara sau din strainatate. Este un loc frumos de observat atat vara, cat si iarna, mai ales ca aici se desfasoara anumite targuri si evenimente.Cladirile vechi, situate de jur imprejurul Pietei Sfatului sunt atent ingrijite, iar imaginea este una care te lasa fara rasuflare. De aici poti vedea Tampa, dar si Biserica Neagra, un obiectiv cunoscut al orasului, cu o mare incarcatura istorica.Cei ce sunt pasionati de istorie si arhitectura nu au cum sa nu treaca pe lista de prioritati Biserica Neagra, atunci cand poposesc pentru prima data in Brasov.O cladire impunatoare, una dintre cele mai remarcabile monumente de arhitectura gotica din Romania si cel mai mare edificiu construit in stil gotic din partea de sud est a Europei, Biserica Neagra reprezinta un punct-cheie al orasului, din punct de vedere turistic.Tot aici sunt organizate periodic concerte de orga, iar participarea la acestea te va lasa fara grai.Cea mai ingusta strada din orasul Brasov si cea mai ingusta a treia strada din Europa, Strada Sforii este un loc pe care il vei trece macar din curiozitate pe lista ta de obiective turistice de vizitat in Brasov.Este ingusta, uneori ai senzatia ca de-abia poti sa te strecori pe aici si se afla chiar in centrul Brasovului, fiind situata aproape de Poarta Schei. Nu ezita sa faci aici fotografii, fiind imagini cat se poate de reusite.Plimbarile in natura, pe sub Tampa, excursiile cu bicicleta, sporturile de iarna ce pot fi practicate in aceste locuri, animatia centrului vechi - toate acestea completeaza lista obiectivelor de mai sus.