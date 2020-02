5 cimitire fascinante din lume care merita vizitate

Cimitirul Waverley (Sydney, Australia)

Cel mai bun motiv pentru a-l vizita: vederea la ocean

Cimitirul Okunoin (Muntele Koya, Japonia)

Cel mai bun motiv pentru a-l vizita: monumentele nemaipomenite care intruchipeaza incepand de la nave spatiale pana la temple

Cimitirul subacvatic "Neptune Memorial Reef" (Key Biscayne, Florida)

Cel mai bun motiv pentru a-l vizita: daca esti pasionat de scufundari

Cimitirul Vesel (Sapanta, Romania)

Cel mai bun motiv pentru a-l vizita: pentru a vedea o altfel de abordare a vietii de dupa moarte

Cimitirul Panteon Antiguo de Xoxocotlan (Oaxaca, Mexic)

Cel mai bun motiv pentru a-l vizita: este unul dintre cele mai bune locuri pentru a experimenta Ziua Mortilor

Iata o lista cu cele mai fascinante cimitire din lume, care merita vizitate.Aproximativ 80.000 de oameni au fost inhumati pe stancile celebrei coaste abrupte din Australia, de cand aici a fost organizat Cimitirul Waverley, in 1877.Cimitirul este cunoscut pentru monumentele in stil victorian care au fost realizate deasupra mormintelor unor celebritati precum legenda crichetului Victor Trumper, poetul Henry Lawson si peste 200 de veterani de razboi.Acest loc impadurit din zona Muntelui Koya este locul in care Kobo Daishi - fondatorul budismului Shingon - se afla in "meditatie vesnica" si, ca atare, este locul in care multi adepti ai acestei religii vor sa fie inmormantati. Atat de multi incat acesta este cel mai mare cimitir din Japonia.Tot aici veti gasi un pavilion cunoscut sub numele de Torodo Hall, plin de lampi aprinse (peste 10.000). Despre doua dintre aceste lampi se spune ca stau aprinse continuu de trei milenii.Pietrele funerare de aici sunt una mai neconventionala si mai ciudata decat alta; de exemplu, o piatra de mormant este dedicata termitelor ucise de o companie de pesticide.In aceasta zona a lumii, oamenii dupa ce mor sunt incinerati iar cenusa lor, amestecata cu ciment, este folosita pentru a crea un recif artificial (coloane si structuri), inspirat de orasul pierdut Atlantida.Reciful Memorial Atlantis este un mausoleu submarin. Totodata, este cel mai mare recif facut de mana omului - peste 56.000 de metri patrati, pe fundul oceanului. Reciful a fost construit in anul 2007.Este un cimitir faimos pentru crucile mormintelor viu colorate si picturile naive reprezentand scene din viata si ocupatia persoanelor inhumate. Pe unele cruci exista chiar versuri in care sunt amintite, deseori cu nuante umoristice, persoanele respective.Ineditul acestui cimitir este diferentierea fata de cultura populara, care considera moartea ca un eveniment trist. S-a facut ipoteza ca Stan Ioan Patras s-ar fi inspirat din cultura dacilor, despre care, de la Ovid Densusianu incoace, se preda ca socoteau moartea ca un eveniment vesel.Din 1935 dateaza primul epitaf, iar din anii 1960 incoace, intreg cimitirul a fost populat cu circa 800 astfel de cruci, sculptate din lemn de stejar, devenind un muzeu in aer liber de natura unica si o atractie turistica.In noaptea de 31 Octombrie, ziua mortilor, in cimitirul Xoxocotlan, localnicii isi celebreaza mortii cu veselie. Vin in cimitir impodobind mormintele cu flori si lumanari.Petrecerea continua cu muzica, dans si cosuri de picnic chiar printre mormintele stramosilor. Veselia este atat de contagioasa incat probabil ca si mortii zambesc, de acolo din cer.