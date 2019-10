Aproape o treime dintre romani se streseaza atunci cand planifica o calatorie. Iata cele mai comune greseli si cum sa le eviti

Cele mai comune greseli in planificarea calatoriilor si sfaturi pentru a le evita

Germanii se streseaza cel mai putin (13% dintre respondenti) iar americanii au cele mai multe dubii (41% dintre participantii la studiu).Planificarea unei vacante aduce mult entuziasm, dar se pare ca pentru multi dintre calatori acesta dispare sau vine la pachet cu un set de griji referitoare la lucrurile care ar putea sa nu se intample in concordanta cu asteptarile.Un motiv care pune tara noastra in fruntea clasamentului este acuratetea rezervarilor: 41% dintre romani se intreaba in timpul unei calatorii daca au facut toate rezervarile corect.Foarte aproape de noi au fost si respondentii din Suedia (40%), iar la polul opus se afla participantii care provin din Germania (24%). Acest motiv este din ce in ce mai ingrijorator pe masura ce creste varsta celor intervievati, ajungand pana la 52% dintre cei cu varste cuprinse intre 56 si 65 de ani.Multi calatori fac greseli in timpul rezervarii zborurilor sau a cazarii introducand o alta luna din calendar. Cele mai comune erori sunt selectarea lunii iunie in locul lunii iulie (sau invers) sau introducerea numarului corespunzator lunii: luna a 6-a in locul lunii a 7-a (sau invers). Recomandam verificarea multipla a datelor selectate, sau chiar reverificarea de catre o alta persoana inaintea efectuarii platii, pentru ca schimbarea ulterioara a datelor de calatorie pentru o cursa low-cost poate fi mai scumpa decat achizitionarea unui nou bilet.Schimbarile de orar sunt frecvente mai ales in cazul calatoriilor cu avionul, iar acestea obisnuiesc sa fie transmise prin SMS/mail tuturor calatorilor.Introducerea eronata a datelor de contact poate impiedica aflarea informatiilor privind cursele anulate sau reprogramate, ceea ce va afecta intreaga vacanta. Pe langa reverificarea datelor introduse, o masura preventiva poate fi verificarea cursei anterioare a unei aeronave, intrucat daca au existat intarzieri in segmentele de zbor anterioare, sunt sanse ca acestea sa impacteze urmatoarele curse.Puteti verifica acest lucru pe site-uri de monitorizare a curselor aeriene (un exemplu este https://www.flightradar24.com/).Mai ales in cazul biletelor pentru zboruri cu escala achizitionate separat, se intampla frecvent incurcarea segmentelor de zbor selectand gresit orasele de plecare sau destinatie (pot fi selectate in ordine inversa) sau selectand datele gresite de zbor atunci cand un segment de zbor se are loc in timpul miezului noptii.Unii calatori pot omite acest aspect si achizitioneaza biletul de zbor pentru o data diferita de cea necesara (fie in ziua urmatoare, fie in cea precedenta). Din nou, este recomandata reverificarea datelor si orelor de zbor, pentru a evita neplacerile.In cazul nefolosirii unui segment de zbor, cele mai multe companii iau in calcul nefolosirea intregului lant de calatorii care ar urma acelui segment, deci exista posibilitatea revanzarii locurilor respective. De exemplu, un zbor Bucuresti - Amsterdam - Bangkok pentru care nu a fost folosit segmentul Bucuresti - Amsterdam, va avea semnalata posibilitatea neaparitiei calatorului in segmentul Amsterdam - Bangkok. Desigur, compania va gasi o solutie pentru compensarea acestui lucru in cazul inregistrarii pentru al doilea segment de zbor, dar aceste solutii pot include si replanificarea zborului respectiv, deci este recomandata semnalarea continuarii calatoriei in acest caz, pentru a evita reorganizarea excursiilor.