Bacsisul in vacanta: Care sunt obiceiurile, in functie de destinatie

Studiul efectuat de echipa motorului gratuit de cautare pentru calatorii momondo.ro arata ca cei mai multi dintre romani ofera bacsis atunci cand calatoresc dar aproape jumatate dintre respondenti (48%) au avut nedumeriri in ceea ce priveste suma potrivita.Cei mai multi participanti romani (39%) sunt de parere ca 9-10% din valoarea notei reprezinta un bacsis bun in restaurantele de acasa, dar participantii majoritari din SUA considera ca 19-20% din pretul final ar trebui adaugat pentru calitatea serviciilor, iar 33% dintre reprezentantii Canadei obisnuiesc sa lase 15-16% in plus, in restaurantele din locurile din care provin.Prin urmare, am alcatuit o lista privind procentele obisnuite a fi lasate in plus fata de nota, pentru cele mai cautate destinatii de vacanta pentru vara 2019.Fie ca vorbim despre ospatarii din restaurant, soferul de taxi, personalul care se ocupa de curatenie sau cel care ajuta la cararea bagajelor, cultura bacsisului este diferita in functie de tara vizitata dar sentimentul de inconfort privind suma normala in fiecare locatie poate fi evitat usor.Chiar daca nu si-ar dori sa fie considerati prea zgarciti sau prea aroganti, in functie de suma lasata in plus, 57% dintre romani au declarat ca nu si-ar dori ca bacsisul sa fie inclus automat in nota de plata intr-un restaurant.In tari ca Japonia sau China pur si simplu nu se practica aceasta forma de recompensare, iar de multe ori este privita ca o insulta. In celelalte tari asiatice (in special in locurile mai turistice) obiceiurile vestice s-au instalat treptat. In multe dintre restaurante apare o taxa de serviciu de pana la 10%, dar nu intotdeauna acei bani ajung la persoana care serveste. Prin urmare este recomandata o rotunjire a notei in numerar, pentru a multumi pentru serviciile de calitate.In Australia sau Noua Zeelanda este perfect in regula daca clientii aleg sa nu lase nimic in plus fata de nota de plata, dar orice bacsis va fi apreciat de persoana care serveste masa, curata camera, sau cara bagajele.Cele mai vizitate locatii de catre romani si bacsisul obisnuit:Thailanda: Restaurant- 20 Baht; Taxi -Rotunjirea sumei; Bar sau Club - Oricat - in recipientul comunMalaezia: Restaurant - Rotunjirea sumei; Taxi - nu se obisnuieste; Hotel Staff - RM2 - RM10Hong Kong: Restaurant - 10-15%; Taxi, Bar - Pastrarea restuluiIn Statele Unite ale Americii si Canada bacsisul este mai mult decat uzual, fiind tratat ca parte a venitului angajatilor. Aproape mereu poate fi platit cu cardul, ceea ce usureaza procesul, dar multi turisti obisnuiesc sa aiba rezerve de bancnote de 1$ pastrate special pentru bacsis.In America Centrala este cel putin la fel de important, intrucat cei mai multi dintre cei care lucreaza in restaurante sau hoteluri au salarii mici si se bazeaza pe aceste sume lasate in plus pentru venitul lor lunar.In America de Sud frecventa "atentiilor" scade, dar sunt in continuare binevenite. In general nu se renunta la bacsis decat pentru motive intemeiate.Cele mai vizitate locatii de catre romani si bacsisul obisnuit:SUA: Restaurant - minim 15-20%; Bar, Hotel Staff -1$/bautura, bagaj; Taxi - 1$-15-20%Mexic: Restaurant - inclus in nota sau 10-20% cash; Bar, Hotel Staff, Taxi -10-20 Pesos/bautura, serviciuBrazilia: Restaurant - inclus in nota sau 10%; Bar, Hotel, Taxi - Rotunjirea sumeiTarile din continentul nostru au viziuni diferite in ceea ce priveste suma lasata in plus, langa nota de plata, chiar daca in cele mai multe destinatii turistice se practica aceasta metoda de recompensare a serviciilor de calitate.In statele din vestul continentului pretul final include, de regula, taxa de serviciu, prin urmare plata poate fi facuta doar rotunjind suma finala, dar daca cineva merita o recompensa generoasa este de preferat ca bacsisul sa ajunga direct la persoana respectiva (in special in Germania, unde bacsisul nu se lasa pe masa), in plus fata de nota de plata. In Franta este considerat opulent ca cineva sa lase un bacsis fara un motiv bun.In destinatiile din estul Europei nu este uzual ca nota sa fie suplimentata cu pretul serviciilor, de aceea se obisnuieste adaugarea unei sume la pretul final. Tarile nordice asigura salarii decente si pentru lucratorii in restaurante sau hoteluri, de aceea bacsisul nu este asteptat, dar nici considerat jignitor.Italia: Restaurant - inclus in nota sau 10%; Bar, Taxi - Rotunjirea sumei; Hotel Staff - 1-3EuroSpania: Restaurant - inclus in nota, plus 5-10%; Bar - 20 Cent; Taxi - Rotunjirea sumei; Hotel Staff - 1-5EuroGrecia: Restaurant - inclus in nota, plus Rotunjirea sumei; Bar, Taxi, Hotel Staff - Rotunjirea sumeiFranta: Restaurant - inclus in nota, plus Rotunjirea sumei; Bar - nu se obisnuieste; Taxi, Hotel Staff - 2-3EuroUK: Restaurant - inclus in nota sau 10-15%; Bar - nu se obisnuieste; Hotel, Taxi - 10-15%