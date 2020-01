Biletele de avion sunt mai ieftine cu pana la 60% in prima luna a anului (Analiza)

Vola.ro:

Daca in restul anului romanii urmaresc perioadele de promotii pentru a beneficia de discounturi la pretul biletelor de avion, luna Ianuarie ramane perioada cea mai potrivita pentru a gasi cele mai mici preturi la bilete de avion pentru destinatiile dorite.Diferenta fata de restul anului este de pana la 60% si cele mai bune preturi sunt evidentiate de Vola.ro sub denumirea de "Ieftinuarie"."Conform datelor analizate de specialistii nostri, daca in restul anului romanii trebuie sa urmareasca perioadele de promotii pentru a beneficia de discounturi, in luna Ianuarie cele mai bune preturi sunt disponibile organic sau prin promotiile companiilor aeriene, la o simpla cautare pe motorul Vola.ro.Tot ce trebuie sa faca este sa cunoasca destinatia si perioada, iar motorul nostru de cautare va evidentia automat preturile de Ieftinuarie. In plus, fiecare bilet cumparat de Ieftinuarie ofera beneficii precum reduceri la bagajul de cala si accces la premii zilnice si garantate.De la an la an am observat o crestere a apetitului romanilor pentru zboruri accesibile si vacante ieftine iar numarul biletelor de avion vandute in prima luna din an este impresionant. Luna Ianuarie este considerata deja un Black Friday pentru calatorii, iar romanii s-au obisnuit sa isi pastreze un buget dedicat calatoriilor pentru a profita de preturile bune din Ieftinuarie." a declarat Claudia Tocila, Marketing Manager Vola.roDestinatiile europene operate de companii aeriene low cost beneficiaza de preturile cele mai avantajoase in luna ianuarie si incep de la 20 euro/persoana pentru un bilet de avion dus-intors. La categoria cele mai ieftine bilete de avion se mentin Londra, Roma si Bruxelles.Sunt urmate de Venetia de la 30 euro/persoana. Pretul biletelor de avion pentru Madrid, Dublin si Barcelona este incepand de la 45 euro, iar pentru Copenhaga si Lisabona depaseste 80 euro.Romanii pot profita de preturile mici din Ianuarie pentru a-si rezerva atat city break-urile din lunile de primavara, cat mai ales biletele de avion pentru vacanta de vara.Pentru romanii care isi doresc sa calatoreasca la Londra in acest an, preturile sunt cu pana la 57% in medie pentru rezervarile in luna ianuarie spre deosebire de rezervarile facute in luna Iunie, de exemplu.Pentru cei care sunt nehotarati si asteapta pana in luna Februarie sa isi rezerve biletul de avion, pretul mediu creste cu aproximativ 20% pentru fiecare destinatie.Din afara Europei, calatorii pot rezerva, spre exemplu, bilete de avion la Dubai cu pana la 40% mai ieftin decat in restul anului, dar si Bangkok cu peste 30% mai ieftin decat in restul anului.In anul 2018 peste 30.000 de bilete de avion au fost cumparate in luna Ianuarie, iar in 2019 s-a depasit pragul de 40.000 de bilete.Toate rezervarile efectuate in campania Ieftinuarie pe website-ul www.vola.ro sunt premiate cu beneficii garantate oferite de Free Now in valoare de 70 de lei si un premiu saptamanal in valoare de 1000 RON.In plus, au sansa unui premiu zilnic care consta intr-un voucher cu contravaloarea calatoriei achizitionate cu un card Banca Transilvania.De asemenea, cei care achizitioneaza zboruri BlueAir pe Vola.ro au 50% reducere la bagajele de cala si vor intra in tragerea la sorti pentru a castiga premiul cel mare in valoare de 10.000 de euro constand in bilete de avion ale companiei aeriene.