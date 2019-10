Care este situatia castelelor din Romania si cum pot fi ele reabilitate cu bani europeni

INNOCASTLE

Au fost evaluate 47 de castele, conace si domenii istorice din judetul Mures

@Elyze_Storms, heritage researcher and consultant of @provgelderland explains the benefits of their approach: using the spatial approach helps us in both understanding the history of a place, and the possibilities it offers.#innocastle #historichouses pic.twitter.com/SIRE3w9gVX - Institutul National al Patrimoniului (@PatrimoniuRO) October 22, 2019

Rezultatele cercetarii:

Peste jumatate din castelele, conacele si domeniile istorice se afla in proprietate privata (61% )

) Domeniile istorice, entitati complexe formate din constructii, parcuri si terenuri pentru agricultura sunt in marea majoritate iremediabil fragmentate (34% din cele cercetate au mai multi proprietari) si doar parti din acestea au statut de monument istoric (72% clasate, in timp ce doar 13% dintre parcuri au acest statut de protectie)

(34% din cele cercetate au mai multi proprietari) si (72% clasate, in timp ce doar 13% dintre parcuri au acest statut de protectie) Parcurile sunt cel mai periclitate (21% sunt in stare buna si medie de conservare)

(21% sunt in stare buna si medie de conservare) Resedintele si anexele sunt intr-o mare proportie in stare medie de conservare sau precolaps (59%)

sunt intr-o mare proportie in (59%) Fondurile investite in domeniile istorice vin din bugete locale sau private si sunt insuficiente pentru restaurarea si revitalizarea acestor ansambluri (doar 21% au beneficiat de investitii)

Raluca Barbulescu, architect and castle expert within #innocastle, reveals the conclusions of the field research in Mures county. 47 castles and manors, in all states of conservation - from good to ruin - 61% privately owned. 89% of the total lack funds for restoration. pic.twitter.com/jiLbDcBtMv - Institutul National al Patrimoniului (@PatrimoniuRO) October 22, 2019

Intalnirea cu decidentii locali

Implicare la nivel european

Experti romani si europeni implementeaza chiar in aceasta perioada proiectul pilot INNOCASTLE, prin care se urmareste imbunatatirea politicilor publice si a instrumentelor legislative si financiare care vizeaza castele si conace.Proiectul este coordonat de Institutul National al Patrimoniului din Romania, iar zona geografica aleasa pentru inceput a fost Valea Muresului , unde se gasesc zeci de castele si conace, majoritatea aflate in proprietate privata.Institutul National al Patrimoniului si Consiliul Judetean Mures au organizat, in perioada 22-23 octombrie, un eveniment dedicat castelelor si conacelor din judetul Mures, ce a avut ca scop dezbaterea politicilor publice ce vizeaza resedintele elitelor istorice, precum si administrarea, protejarea si promovarea acestora.Evenimentul a reunit- autoritati si institutii regionale, judetene si locale precum Consiliile Judetene Mures, Alba si Harghita, Prefectura Mures, Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru, reprezentantii ai primariilor din judetul Mures si ai Apelor Romane, specialisti in protectia patrimoniului, reprezentanti ai ONG-urilor, precum si proprietari si administratori de domenii istorice.La eveniment a participat de asemenea o delegatie a Provinciei Gelderland, Olanda, parteneri in cadrul proiectului Innocastle.In pregatirea dezbaterii, o echipa interdisciplinara de specialisti din cadrul INP a analizat in teren, atat cladiri incluse in Lista Monumentelor Istorice, cat si cladiri neclasate.Dintre acestea, pentru o parte semnificativa se cauta in prezent solutii de revitalizare. Castelele, conacele si domeniile istorice au un potential enorm de a deveni, insa acest lucru nu se va intampla de la sine.O viziune comuna, cooperarea regionala, implicarea comunitatilor si sprijinul politic sunt esentiale, asa cum a reiesit din dezbatere.a declarat in calitate de invitat special al intalnirii:"Am observat ca. De cele mai multe ori, investitiile sunt suportate de proprietari, insa beneficiile sunt pentru toata zona.": "Conferinta a fost o oportunitate buna de a intalni si discuta cu diferiti actori interesati si implicati in revitalizarea patrimoniului cultural. Asteptam cu interes pasii urmatori ai proiectului."In ziua ce a urmat dezbaterii, a fost organizata o intalnire cu actorii regionali pentru a discuta posibilitatile de dezvoltare a unei strategii dedicate valorizarii si promovarii castelelor de pe valea Muresului, in contextul unei strategii mai largi dedicate acestei regiuni."Consiliul Judetean Mures are in proprietate mai multe cladiri monumente istorice, printre care sunt si. Astfel, suntem interesati de proiectul INNOCASTLE si ne bucuram ca in cadrul acestui proiect Institutul National al Patrimoniului a decis sa studieze mai in detaliu situatia si posibilitatile de valorificare a castelelor si domeniilor istorice din Valea Muresului", a declarat"Suntem regiunea cu cea mai mare crestere a numarului de turisti din ultimii ani - peste 2,5 milioane ne-au vizitat regiunea anual, dupa 2015. Turismul de calitate implica si restaurarea si valorificarea obiectivelor de patrimoniu. Vrem sa pastram intacta bogatia patrimoniului nostru, pentru a-l reda nealterat, cetatenilor", a declarat domnul"Mult prea putin am reusit sa integram patrimoniul cultural in politicile altor sectoare: turism, transporturi, economie, industrie si asa mai departe. Politicile europene in domeniul patrimoniului cultural, in ultima perioada, au pus mare accent pe aceasta integrare si pe o abordare transversala a patrimoniului.Nu putem vorbi astazi despre patrimoniul cultural fara sa ne referim si la o abordare sustenabila, care nu inseamna doar de durata, ci inseamna si responsabila in raport cu mediul economic, social si natural. Speram ca aceasta intalnire a actorilor patrimoniului sa fie un pas inainte", a declarat domnulEvenimentul face parte din actiunile proiectului INNOCASTLE, un proiect european pe care Institutul National al Patrimoniului il coordoneaza alaturi de 4 parteneri internationali.Prin INNOCASTLE, INP urmareste(Conservarea, protectia, promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural si cultural) si a altor politici conexe protejarii patrimoniului construit.- pregateste castelele, conacele si domeniile istorice europene pentru viitor, prin stimularea unor politici reziliente de prezervare, transformare si exploatare.Obiectivul proiectului este imbunatatirea politicilor publice si a instrumentelor legislative si financiare ce vizeaza castele si conace din regiunile partenere, prin stimularea schimbului de experienta intre cei cinci parteneri ai proiectului.Proiectul, coordonat de Institutul National al Patrimoniului, se desfasoara pe o perioada de, si reuneste un consortiu de cinci parteneri: Institutul National al Patrimoniului (), Universitatea din Ghent (), Regiunea Badajoz (), National Trust () si Provincia Gelderland (). Proiectul are un buget desi este fincluse in patrimoniul national, o mostenire culturala vulnerabila, grav afectata atat in perioada comunista, cat si in deceniile de dupa, arata Institutul National al Patrimoniului . Povestile lor reflecta identitatile noastre locale, intr-un context european, fiind o importanta marturie a apartenentei noastre la cultura continentului. Sa nu le uitam.