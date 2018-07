Ce joburi poti avea in timp ce calatoresti in jurul lumii

Pentru 32% dintre calatori la nivel global, calatoriile sunt prima optiune cand vine vorba de cheltuit bani, conform datelor motorului de cautare a ofertelor de calatorie momondo.ro Acestea nu inseamna, insa, doar experiente pe care le traiesti cheltuind bani.Ele sunt, in acelasi timp, o oportunitate de a contribui cu abilitatile si cunostintele tale la un context nou si de a fi platit pentru asta. Pentru cei care se intreaba cum este posibil, echipa momondo.ro a pregatit o selectie de 13 joburi care ofera libertatea de a calatori si a trai experiente iesite din cotidian.Nu trebuie sa te fi nascut sau sa fi crescut intr-un anumit loc pentru a lucra ca ghid turistic. In schimb, daca te fascineaza un colt de lume si vrei sa-i descoperi povestile, n-ar trebui sa-ti ia mai mult de cateva saptamani sa il inveti ca in palma, ca apoi sa aduni in jurul tau calatori la fel de curiosi carora sa le impartasesti din istoria locului timp de aproximativ doua ore.Un certificat recunoscut de profesor de engleza sau studiile superioare in domeniu iti sporesc sansele de a-ti gasi un job, insa lucrurile nu sunt batute in cuie nici aici. Mai peste tot, insa, esti intrebat de o diploma de licenta. Programul JET din Japonia este numai un exemplu.Exista, totodata, aplicatii online pentru a preda o limba straina. NiceTalk Tutor si Boxfish sunt exemple de companii din China ale caror aplicatii permit studentilor sa contacteze vorbitori de engleza (sau alte limbi straine) pentru a practica prin conversatii.Aplicatia Tandem lucreaza cu studenti din toata lumea si, pentru a putea preda prin intermediul lor, va trebui sa demonstrezi ca ai un certificat de limba.Poate ai lucrat deja in baruri si restaurante cu ani in urma sau ti-ai dorit dintotdeauna sa-ti iasa din maini un cocktail a la carte.Mai mult decat atat, este o ocazie excelenta de a lua contact cu oameni noi, intr-o alta tara, vorbind o alta limba si, pana la urma, de a te cunoaste pe tine dintr-o perspectiva noua.Daca stapanesti o limba straina si, totodata, ai o pasiune pentru cuvinte, incepand cu cele din limba romana, poti porni prin a traduce dintr-o alta limba in cea materna.Exista companii internationale care isi croiesc drum pe piata din Romania si care au nevoie de o persoana de la fata locului care a deprins mestesugul exprimarii in scris.Daca te numeri printre cei care scriau compunerile colegilor la scoala sau printre cei care isi iau mai mereu cu ei cate o carte de citit, probabil gasesti o placere aparte in a lasa degetele sa ghideze cuvinte pe foaie sau pe tastatura La fel ca in cazul anterior, pregateste-ti CV-ul, intreaba in stanga si in dreapta, cauta cu rabdare clientii care au nevoie de o persoana inspirata in a impleti acele cuvinte fermecate.Poate nu te-ai gandit inca la faptul ca poti sa imparti lumii experienta ta saptamanala de la sala de sport, insa daca esti pasionat de antrenamentul pe care il urmezi deja, cel mai probabil esti pregatit sa incepi formarea ca trainer.Cursurile de formare si, ulterior, cele pe care tu le vei organiza pot fi intr-un alt loc decat cel in care locuiesti acum, de exemplu pe o plaja din Asia, inconjurat de privirile altor invatacei yoghini sau pe o plaja din America de Sud, unde pasii ramasi pe nisip sunt in ritm de muzica latina.Daca esti deja imprietenit cu codurile si site-urile online, stii ca se creeaza in jur de 150.000 de noi website-uri in fiecare zi si ca specialistii in domeniu sunt la mare cautare.Aproape orice business este prezent in online si, cum limita online-ului e cerul, poti cauta oportunitati de lucru in afara imediatei tale vecinatati, avand mai intai un portofoliu pus la punct.Nu o sa fii nici pe departe primul calator care isi castiga painea din design grafic. Ai nevoie, implicit, de un laptop la indemana, de simt estetic si cateva saptamani / luni de specializare urmarind, de exemplu, tutoriale si invatand sa manuiesti programe precum Photoshop sau Illustrator.Vei avea nevoie sa poti sa jonglezi cu termeni precum CSS, layere si HTML si, totodata, sa te pricepi la coding si la cele necesare pentru buna functionare a unui website.Desi, in general, munca pe un vas de croaziera nu este usoara si noptile nu se incheie prea devreme, exista satisfactii pe masura. Daca nu stii ce ai putea face la bordul unei nave, gandeste-te la urmatoarele: traducator, bucatar, animator, instructor de dans / de fitness, babysitter, steward, receptionist in spatiul pentru spa, chelner, maseur, barman.Mai mult, destinatiile in care ajungi, porturile pline de viata care iti ies in cale, iti pot deschide o lume nebanuit de frumoasa.Daca ai studiat sau esti pasionat de fotografie si, totodata, curiozitatea iti da tarcoale la fiecare pas, porneste la drum cu un portofoliu personal. Incearca apoi sa gasesti clienti, de exemplu organizatiile, companiile, agentiile de turism, precum si revistele de travel.A doua optiune ar fi sa pui la vanzare fotografiile tale pe platforme digitale; nu sunt putini cei care platesc pentru fotografii bune. Pentru inspiratie, poti citi povestea unui fotojurnalist care lucreaza pentru National Geographic Te-ai gandit vreodata ca inclinatia ta pentru crearea de handmade obiecte, precum bijuterii, accesorii, produse din piele sau alte materiale poate fi prezentata in pietele marilor orase, sub ochii mai multor calatori?Probabil nu este printre cele mai simple activitati de organizat in spatii straine, dar daca faci arta din cateva obiecte pe care le ai la dispozitie si, cand auzi cuvantul "risc", te gandesti mai degraba la oportunitate, ai adaugat inca o sursa de venit posibila de-a lungul calatoriilor tale.Aproape in fiecare zi esti intr-un alt colt de lume; in fiecare dimineata, luand micul dejun intr-o alta metropola; la fiecare program de munca, alte fete, alte culturi. Toate acestea, in timp ce arati splendid in uniforma. Nu doar ca te alegi la sfarsitul lunii cu un salariu mult peste medie, dar daca intr-adevar arde in tine flacara calatoriilor si cauti un loc de munca stabil, o cariera in aviatie ar putea fi aventura ta de zi cu zi.Daca esti, mai degraba, toata ziua cu ochii in ecranul de laptop, daca te-a prins si te intereseaza tot ce inseamna social media, design, creare de continut, marketing digital, probabil te gandesti deseori la a-ti lua laptopul la sub brat si a te muta de pe scaunul din birou intr-un hamac.Cu atat mai mult, daca hamacul sau coltul de cafenea in care vrei sa iti continui munca in online ti-l imaginezi intr-un alt oras, intr-o alta cultura, nu esti departe de taramul posibilitatilor.Poti incepe sa lucrezi ca freelancer, gasind oamenii care au nevoie de abilitatile tale si care sunt dispusi sa te plateasca din orice colt de lume te-ai afla.