City break-urile sunt la mare cautare si in perioada verii: Unii aleg doar bilete dus si se intorc din alt oras

Astfel, conform unei analize Vola.ro preferintele romanilor au ramas aproape neschimbate fata de vara anului trecut, in top regasindu-se destinatii precum Marea Britanie, Italia, Spania, Germania si Franta.Conform datelor Vola.ro, cele mai cautate orase europene pentru calatorii de tip city break sunt Londra, Roma, Bruxelles, Paris si Milano. Cele 5 destinatii au fost in varful topului si in anul anterior, insa datele anului 2019 arata o crestere de 10 - 13% fata de 2018, dupa numarul de bilete de avion rezervate. Londra conduce detasat in topul oraselor preferate de romani, inregistrand aproape 1500 de rezervari doar in luna iunie, 2019, fie pentru calatorii tip city break, fie pentru calatoriile romanilor din diaspora.Viena si Dublin au urcat suprinzator de mult in preferintele romanilor, inregistrand cresteri de peste 20% in numarul biletelor de avion rezervate pentru vara aceasta.Daca in 2018 romanii care si-au dorit sa calatoreasca vara au platit aproape 133 euro / persoana pe biletul de avion, in sezonul de vara 2019 pretul mediu a scazut la 127,62 euro / persoana.Pentru pachetele de vacanta, Turcia (Antalya) si Grecia (Rhodos, Corfu, Zakynthos) raman destinatiile cele mai populare, insa romanii se arata din ce in ce mai interesati de destinatiile spaniole: Tenerife, Palma de Mallorca, Costa Brava.Turistii care prefera city break-urile in perioada verii fie opteaza pentru bilete doar dus, care sa le ofere posibilitatea sa aleaga returul dintr-un alt oras, fie opteaza pentru perioade scurte de calatorie de maxim 4 zile. Peste 70% dintre turistii care calatoresc vara in city break-uri nu isi cumpara si bagaj de cala."Sezonul de vara in rezervarile biletelor de avion pe Vola.ro ramane predominat de cei care vin acasa in vacanta de vara (studenti sau persoane care lucreaza in alte tari) . Anul acesta am vazut si o crestere a destinatiilor de city break si, din datele pe care le avem reiese ca din ce in ce mai multi turisti romani opteaza pentru 1 sau chiar 2 city break-uri de maxim 3-4 zile, in timpul sezonului de vara" a declarat Claudia Tocila, director de Marketing Vola.ro