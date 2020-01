Colinele Transilvaniei, prezentate intr-un film spectaculos ca ultimul peisaj medieval autentic al Europei

AICI Trailer YouTube





©️ Fundatia pentru Parteneriat & Romanian-American Foundation

Filmul de prezentare va fi lansat vineri, 17 ianuarie, si va fi disponibil pe canalele de YouTube Descopera Eco-Romania Colinele Transilvaniei si Transylvanian Highlands Sub eticheta, realizatorii prezinta aceasta zona din Transilvania ca leaganul sasilor colonisti din Evul Mediul, care ascunde comori naturale, arhitecturale, culturale si umane.Cu patru situri UNESCO, biserici fortificate si monumente istorice unice, obiecte mestesugaresti variate, evenimente traditionale, mancare excelenta, produse ecologice, precum si o sumedenie de povesti si legende ce asteapta sa fie descoperite,, care asteapta sa fie descoperit de turisti.O simpla vizita aici se transforma intr-o experienta multisenzoriala pe care vei vrea sa o repeti curand, promit realizatorii filmului.Mai multe detalii despre cum poti sa-ti planifici o vacanta ecoturistica in Romania: www.eco-romania.ro Facebook: www.facebook.com/eco.romania Mai multe detalii despre Colinele Transilvaniei: www.colinele-transilvaniei.ro Facebook: www.facebook.com/colineletransilvaniei Filmul a fost realizat in cadrul programului "", o initiativa comuna a Romanian-American Foundation si a Fundatiei pentru Parteneriat.