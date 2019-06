Descoperiti magia noptii de Sanziene in inima Transilvaniei!

recomandare de weekend

15:00-16:30 Pranz local

16:30-17:00 Cantec si dans cu mici artisti locali

17:00-17:30 Vizita la biserica fortificata din sat

17:30 - 19:00 Drumetie in cautare de sanziene

19:00 - 20:00 Impletim cununi si ne bucuram de un concert Truverii - Omule! POMULE! De la nastere spre moarte trecand prin viata - rituri romanesti de trecere

- meniul (mancare, suc, apa, cafea, ceai); bauturile alcoolice se platesc separat

- vizita bisericii evanghelice

- ghidul pentru drumetie

- momente artistice

- contributie pentru intretinerea si dezvoltarea traseelor de drumetie din zona.

Daca vreti sa scapati de caldura si agitatia orasului, sunteti asteptati duminica la Soars, la doar cativa kilometri de Brasov, la un pranz traditional, cu muzica si dans si voie buna, urmat de o vizita Biserica Evanghelica din localitate si o drumetie in cautare de sanziene.Seara veti impleti cununi de flori si va veti delecta cu un concert de muzica medievala, renascentista si traditionala din Transilvania. Mai mult, va puteti bucura in tihna de magia noptii de Sanziene , pentru ca sunt disponibile locuri de cazare in sat, la localnici.Participarea la eveniment de face in baza uneiDaca doriti sa va bucurati si mai mult de magia Sanzienelor,. Sunt disponibile in total 17 locuri de cazare, cu curte, din care veti putea admira un frumos cer instelat, departe de luminile oraselor.Daca nu mai prindeti locuri in sat, puteti incerca "in vecini". Cincu, Cobor, Cincsor, chiar si Viscri, sunt aproape.- telefon: 0721656416 , intre orele 10:00-18:00,- email: colineletransilvaniei@gmail.com - mesaj privat pe pagina de Facebook @colineletransilvaniei