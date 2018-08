Distractie de top in Romania: cele mai importante festivaluri muzicale anuale

Scena artistica din Romania, printre cele mai active din Europa

1. Neversea - distractie si aerosoli la malul marii

2. Festivalul international de muzica Cerbul de Aur - Brasov

3. Untold - distractie de nespus in inima Clujului

4. Electric Castle - petrecere la castel

Romania nu trebuie sa fie doar tara unde lucrati si locuiti, ci si un loc in care sa va creati amintiri placute pentru restul vietii. Pe langa obiectivele turistice, siturile istorice si arhitectonice promovate in ghidurile turistice, este bine sa stiti ca in Romania puteti asista la concerte ale unor artisti de top, in cadrul unor festivaluri apreciate la nivel international. Anual, numerosi cantareti si trupe in voga includ Romania in turneele lor mondiale sau europene. In plus, multi artisti cunoscuti participa an de an la festivalurile organizate in tara noastra.

Neversea este atractia muzicala numarul unu de pe litoralul Marii Negre. An de an, DJ de top cum ar fi Armin van Buuren sau Tiesto, revin pentru a face nopti albe si a mentine distractia la cote maxime. Specificul festivalului este muzica de DJ si electronica, insotita de efecte luminoase spectaculoase. Insa cel mai frumos dintre toate este oferit de natura - rasaritul de soare din largul marii. Festivalul Neversea are loc in Constanta, timp de 3 zile, in prima saptamana din iulie.

In Brasov, unul dintre cele mai frumoase orase din Romania, de peste 5 decade are loc festivalul Cerbul de Aur (este drept, cu intreruperi in anumite perioade). Pe scena Cerbului de Aur si-au inceput cariera unii dintre cei mai cunoscuti cantareti, cum ar fi Julio Iglesias, Christina Aguilera sau India Arie. Pe langa concurenti, festivalul se bucura si de prezenta unor vedete de mare calibru care ofera recitaluri in afara concursului. De-a lungul anilor, pe scena din Piata Sfatului din Brasov au urcat: Diana Ross, Tom Jones, Coolio, INXS, Sheryl Crow, Joe Cocker, Pink, Ricky Martin si Natalie Imbruglia. Festivalul Cerbul de Aur are loc spre sfarsitul verii, cand vremea este inca placuta si calda in Brasov.

In prima saptamana din august, orasul Cluj-Napoca devine un punct fierbinte pentru toti iubitorii muzicii electronice. Timp de patru zile, fanii acestui gen de muzica au parte de cele mai bune trupe ale momentului si de efecte speciale cu lumini si laser absolut fenomenale. Fiecare an are o tematica aparte in ce priveste spectacolul de lumini, tinut in secret de organizatori pana in prima seara a festivalului. Printre cei mai cunoscuti DJ si trupe care au cantat (si vor mai canta) la festivalul Untold se numara: Les Elephantes Bizarres, Afrojack, Dimitri Vegas&Like Mike, Armin van Buuren, Sven Vath si Hardwell.

La cativa kilometri de Cluj se afla localitatea Bontida si frumosul domeniu Banffy. Un castel exact ca in povesti... dar povestea este una extrem de moderna, deoarece an de an acesta este locul in care are loc festivalul de muzica Electric Castle. De fapt, este un festival in care muzica, efectele luminoase si noile tehnologii se intrepatrund pentru a crea o atmosfera pur si simplu magica. Anul acesta, festivalul Electric Castle aduce pe scena trupe si cantareti precum Jessie J, Wolf Alice, The Bloody Beetroots si Damian Marley. Festivalul Electric Castle are loc anual la mijlocul lunii iulie.