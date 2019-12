Iata ce poti face in vacanta de iarna in Republica Moldova

Republica Moldova a fost vizitata in 2018 de 160.000 de turisti din Germania, Polonia, Italia, Marea Britanie, SUA si Romania., anul trecut, pentru a descoperi farmecul Moldovei, iar in sezonul 2019-2020 reprezentantii Asociatiei Nationale de Turism Receptor din Moldova (ANTRIM) se asteapta la o crestere cu 15% a numarului acestora."Oferta noastra pentru sarbatorile de iarna, dar si pentru sezonul rece, este vasta si il transpune pe vizitator intr-un spatiu unde traditiile sunt pastrate vii. Ne dorim sa le aratam oaspetilor nostri ce inseamna ospitalitatea si autenticitatea basarabeana, sa ii facem sa isi aduca aminte de sarbatorile de iarna petrecute la bunici, de mirosul de cozonac proaspat si prajituri.Tocmai de aceea, la majoritatea pensiunilor se organizeaza, coltunasi, placinte si cornulete cu dulceata. La crame, pe langa vizitele standard si, in perioada de iarna, turistii vor avea un program divers de evenimente muzicale, tururi cu bicicleta sau competitii sportive in galeriile subterane, unice in lume.Moldova este o destinatie care trebuie descoperita si savurata pe indelete, cu zone interesante, fiecare cu specificul sau, dar care au un numitor comun: dorinta de a valorifica potentialul turistic si de a ne pozitiona ca o destinatie atractiva si autentica pentru vecinii nostri, cei mai apropiati oaspeti", a declarat Natalia Turcanu, director executiv ANTRIM.Printre cramele care pregatesc activitati speciale pentru sarbatori, dar si pentru vacantele de iarna, se numara Asconi Winery, unde vizitatorii vor descoperi un, mezeluri afumate produse chiar in bucataria acesteia si suveniruri, Castel Mimi, unde pe toata perioada decembrie-februarie vor avea loc, dar si Atu Winery, care propune o abordare moderna si organizeaza, dar si petreceri cu vin fiert.Cunoscuta pe plan mondial pentru cea mai mare colectie de vinuri - peste 1.500.000 de sticle - crama Milestii Mici are o serie de propuneri inedite pentru vizitatori: tururi cu bicicletele si ATV-urile, un maraton subteran si unce vor avea loc in galeriile subterane ale vinariei.La Chateau Purcari, pe langa ofertele standard, vizitatorii vor putea ascultasi vor primi cadouri speciale din partea casei.La Chateau Vartely, de Craciun si Revelion, puteti participa la un program festiv ce include muzica buna, colinde, show de lumini, vinuri si preparate delicioase.In acest an, Cricova vine cu oferte speciale pentru, indemnand oaspetii sa petreaca o seara de neuitat in vestitele galerii subterane.Pensiunile din Orheiul Vechi, precum Eco Resort Butuceni, Casa din Lunca, Villa Roz, Casa de sub Stinca, Valea Stincii ofera, programe folclorice, bucate traditionale savuroase, plimbari cu trasura sau sania trasa de cai si sunt deschise pentru a personaliza concediul fiecarui oaspete.Turistii pot face o escapada in regiunea de sud a Republicii Moldova, la pensiunile din Valeni unde gazda le va fisau chiar in Gagauzia, o regiune cu specific cultural, bucate si traditii gagauze. Iar cei pasionati dese pot caza la pensiunea Hanul lui Hanganu undeTuristii romani pot opta sa fiesi sa mearga in, sau pot sa se cazeze la numeroasele pensiuni complet renovate si modernizate existente in Republica Moldova.Costul pentru o vacanta decare include tururi la crame si cazare la un hotel deporneste de la, iar pentru cazare la osi participarea la diferite cursuri de gatit si activitati conexe poate incepe de la suma deMai multe informatii puteti gasi la Centrul de informare pentru turisti din Chisinau.